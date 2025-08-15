Δεκαπενταύγουστος: Τελικά είναι σωστό να λέμε «Καλή Παναγιά»;

Μία από τις πιο χιλιοειπωμένες φράσεις που ακούγεται τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου είναι και το «Καλή Παναγιά», μία ευχή όμως που... σκανδαλίζει αρκετούς που τη χαρακτηρίζουν πιο πολύ ως μόδα.

Μέσα σε αυτούς είναι και ο μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος, ο οποίος είχε ερωτηθεί για τη συγκεκριμένη φράση πριν τρία χρόνια και από την πλευρά του είχε φροντίσει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Συγκεκριμένα ο κ. Ιερόθεος είχε αναφέρει πως η φράση «Καλή Παναγιά» δεν στέκεται ούτε λεκτικά ούτε θεολογικά.

Ειδικότερα, είχε σημειώσει πως, «τα τελευταία χρόνια, επικράτησε μια μόδα που λέει Καλή Παναγιά, τι θα πει καλή Παναγιά! Λέμε καλό Χριστό; Εμείς λέμε Καλά Χριστούγεννα είναι γεγονός, λέμε Καλό Πάσχα είναι γεγονός».

Συνέχισε μάλιστα, επισημαίνοντας: «Λέμε ποτέ καλό Χριστό; Kαλό Άγιο; Άλλο τα πρόσωπα άλλο τα γεγονότα. Το γεγονός εδώ δεν είναι η Παναγία μας, αλλά η κοίμησή της».