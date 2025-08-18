Γέφυρα στη Σικελία καταρρέει την ώρα που περνάνε από πάνω της αυτοκίνητα - Βίντεο σοκ

Κόβουν την ανάσα οι εικόνες που δείχνουν τη γέφυρα Σαν Τζουλιάνο κοντά στην πόλη Ραντάτσο, στην επαρχία της Κατάνια της Σικελίας στην Ιταλία, να αρχίζει να καταρρέει, με ολόκληρα κομμάτια να πέφτουν στο έδαφος, την ώρα που αυτοκίνητα περνούσαν κανονικά από πάνω της.



Ευτυχώς έγινε άμεσα αντιληπτό τι γινόταν και διακόπηκε η διέλευση των οχημάτων, χωρίς να συμβεί κάποιο ατύχημα. Η γέφυρα έκλεισε και ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Δήμοι στην επαρχία της Μεσσήνης κινδυνεύουν να απομονωθούν, καθώς λόγω του κλεισίματος της γέφυρας διακόπηκε η επικοινωνία τους με την πόλη Ραντάτσο, αστικό κέντρο με πάνω από 8.000 κατοίκους, όπου έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Μεταξύ άλλων, δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα για τα επείγοντα περιστατικά, σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέσεις των υπεραστικών και σιδηροδρομικών μέσων μαζικής μεταφοράς για τους φοιτητές που μετακινούνται προς την Κατάνια, καθώς και για την προμήθεια βασικών αγαθών (φαρμακεία, συμβουλευτικά κέντρα κ.λπ.) και βασικών εμπορικών υπηρεσιών.

Η λειτουργία λοιπόν της γέφυρας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους κατοίκους των γύρω περιοχών και η ανακατασκευή της πρέπει να είναι άμεση.