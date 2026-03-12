Απλές συμβουλές για να συντηρήσετε καλύτερα τη μπαταρία του κινητού σας

Η σωστή φόρτιση του κινητού τηλεφώνου είναι πλέον σημαντική για την μακρόχρονη σωστή λειτουργία του, αλλά και την μικρότερη δυνατή εξάρτηση από τους φορτιστές και την πρίζα. Υπάρχουν μερικές απλές συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσετε.



Ιδανική φόρτιση

Καλό θα είναι η μπαταρία να διατηρείται πάντα 20%-80% για να μειωθεί στο μέγιστο η φθορά της. Αποφύγετε το άδειασμά της και τη φόρτιση στο 100%, καθώς η διαδικασία αυτή την καταπονεί. Σε κινητά που το υποστηρίζουν, ενεργοποιήστε την βέλτιστη διαδικασία φόρτισης (Optimized Battery Charging) και ρυθμίστε να σταματάει η φόρτιση στο 80% και να συμπληρώνετε το υπόλοιπο 20% πριν αφαιρέσετε τη συσκευή από την πρίζα.



Σωστή χρήση φορτιστή και καλωδίου

Να χρησιμοποιειτε πάντα τον επίσημο φορτιστή ή επίσημα αναγνωρισμένο φορτιστή για ασφάλεια και ταχύτητα, ελέγχοντας τα Watt. Τοποθετήστε τον φορτιστή στην πρίζα και μετά συνδέστε το καλώδιο στο τηλέφωνο. Αντίστοιχα, όταν θέλετε να αφαιρέσετε το κινητό από το ρεύμα, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο και μετά βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα.

Μην ξεχνάτε να καθαρίζετε τις θύρες φόρτισης, αλλά όχι φυσώντας, καθώς τα σταγονίδια από το στόμα μπορεί να δημιουργήσουν συνθήκες υγρασίας. Τέλος, αποφύγετε τα φθηνά καλώδια, γιατί μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη φόρτιση και ίσως και υπερθερμανση.



Προσοχή στη θερμοκρασία χρήσης

Θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών επιταχύνουν τη φθορά της μπαταρίας. Όταν είστε στον ήλιο, φροντίστε το κινητό σας να μην έρχεται σε άμεση επαφή με την ακτινοβολία και αν θελήσετε να το φορτίσετε, κάντε το υπό σκιά ή σε δροσερό μέρος. Χρησιμοποιήστε την ταχεία φόρτιση για να καλύψετε άμεσες ανάγκες (και όχι συνεχώς) και μην βάζετε το τηλέφωνο στο ρεύμα αν η θερμοκρασία του είναι αρκετά υψηλή.



Ασύρματη φόρτιση και Power Banks

Η ασύρματη (Qi2/MagSafe) είναι λιγότερο αποδοτική (70-90%) και θερμαίνει περισσότερο ένα κινητό τηλέφωνο. Είναι ιδανική και βολική για έκτακτες περιπτώσεις, αλλά όχι για καθημερινή χρήση, εκτός κι αν μιλάμε για κάποιον επίσημο φορτιστή με όλες τις πιστοποιήσεις. Σε ό,τι αφορά τα Power Banks επιλέξτε επώνυμα προϊόντα με όλες τις παραμέτρους ασφαλείας.



Γενικότερες οδηγίες για λειτουργία και συντήρηση

Αν το smartphone σας έχει τέτοια λειτουργία, ενεργοποιήστε τα power-saving modes, μειώστε τη φωτεινότητα και την ανάλυση και απενεργοποιήστε τις εφαρμογές που «τρέχουν» στο παρασκήνιο, αν δεν τις χρειάζεστε. Ελέγχετε περιοδικά την υγεία της μπαταρίας σας και κοιτάξτε για αντικατάσταση αν τη δείτε να πέφτει κάτω από το 80% και να σας δυσκολεύει στην καθημερινή χρήση.