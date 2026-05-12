Από επέκταση σε επέκταση η επιδότηση στο diesel (αλλά τα λεφτά είναι συγκεκριμένα)

Με την ευχέρεια της κυβέρνησης να επεμβαίνει και να παρέχει ενέσεις οικονομικής στήριξης προς τους ευάλωτους, μεσαία, τάξη, οικογένειες με παιδιά και επιχειρήσεις συνδέεται άμεσα η εκλογική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Κυριάκος Πιερρακάκης.

Και μπορεί η κυβέρνηση να έχει παρέμβει ήδη 3 φορές τους τελευταίους δύο μήνες, ωστόσο, καθώς η σύρραξη δεν φαίνεται να βρίσκει διπλωματική διέξοδο στο αμέσως προσεχές διάστημα, η ανάγκη για περαιτέρω οικονομική βοήθεια ανάγεται πλέον σε ένα από τα κεντρικότερα στοιχήματα του Μεγάρου Μαξίμου λίγους μήνες πριν από τις επερχόμενες εκλογές.

Τα ταμειακά διαθέσιμα πάντως είναι συγκεκριμένα:

200 εκατομμύρια ευρώ είναι η απόσταση έως την οροφή δαπανών από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος επιβεβαιώνει στον FLASH ότι με το πετρέλαιο να βρίσκεται τη μία εβδομάδα λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και την επόμενη λίγο πάνω από το συγκεκριμένο όριο το μόνο μέτρο, που εξετάζουν στον άξονα Ηρώδου Αττικού – Νίκης είναι η παράταση και για τον Ιούνιο της επιδότησης του diesel κίνησης στην αντλία κατά 20 λεπτά το λίτρο.

Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, το συγκεκριμένο μέτρο, που συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να τεθεί σε ισχύ θα αποφασιστεί την τελευταία εβδομάδα του Μαϊου.

Όπως το θέτει έτερο κυβερνητικό στέλεχος, περισσότερα και πιθανώς ισχυρότερα μέτρα θα μπορούσαν να εξεταστούν, εφ όσον η τιμή του πετρελαίου σκαρφάλωνε για ένα διάστημα 15 με 20 ημερών στα 125 δολάρια το βαρέλι, κάτι, που ευλόγως θα ωθούσε την ΕΕ να εξαιρέσει τα στοχευμένα μέτρα ( επιδότηση στο diesel κίνησης, fuel pass ) από τον κοινοτικό προυπολογισμό.