Από side job σε βασική επιλογή: Πώς αλλάζει το επάγγελμα του διανομέα

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το επάγγελμα του διανομέα αντιμετωπιζόταν ως ένα μεταβατικό στάδιο απασχόλησης. Ένα “μέχρι να βρω κάτι άλλο”, ένα side job για άμεσο εισόδημα που σπάνια έμπαινε στην απόφαση μιας πιο σταθερής επαγγελματικής επιλογής. Σήμερα, αυτή η εικόνα αλλάζει. Σε μια περίοδο που οι προτεραιότητες επαναπροσδιορίζονται, που όλο και περισσότεροι αναζητούν ευελιξία και έλεγχο του χρόνου τους, η διανομή έχει αρχίσει να αποκτά διαφορετικό ρόλο. Δεν είναι πια απλώς μια εναλλακτική, καθώς για αρκετούς γίνεται η βασική τους επαγγελματική απασχόληση γιατί ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο ζωής που θέλουν να έχουν.

Η άνοδος του freelancing συνδέεται άμεσα με τη γενικότερη άνοδο της gig economy, ενός μοντέλου εργασίας που δίνει προτεραιότητα στην αυτονομία. Όλο και περισσότεροι επιλέγουν το freelancing μοντέλο, που δεν “κλειδώνει” σε ένα σταθερό πρόγραμμα. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι, κυρίως, η ευελιξία. Κάποιος μπορεί να εργάζεται συγκεκριμένες ημέρες που επιλέγει, να προσαρμόζει τις ώρες του ή να αυξομειώνει την ένταση της εργασίας του ανάλογα με τις ανάγκες του. Για όσους προσπαθούν να ισορροπήσουν διαφορετικές υποχρεώσεις μέσα στην εβδομάδα, αυτό δεν είναι απλώς ένα πλεονέκτημα αλλά βασική προϋπόθεση.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε σχετικές έρευνες, η συντριπτική πλειονότητα των διανομέων δηλώνει πως προτιμά αυτό το μοντέλο συνεργασίας, αφού περισσότεροι από 9 στους 10 επιλέγουν να εργάζονται ως freelancers, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό αναφέρει ότι η ευελιξία που τους προσφέρεται είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη εργασία είχαν στο παρελθόν.

Παράλληλα, έχει αλλάξει και η εικόνα γύρω από το εισόδημα που κερδίζει ένας διανομέας, καθώς τα σημερινά δεδομένα δείχνουν μια νέα πραγματικότητα. Για πλήρη απασχόληση, περίπου 40 ώρες την εβδομάδα, η μέση μηνιαία αμοιβή μπορεί να φτάσει γύρω στα 1500€ - 2000€, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις αρχικές προσδοκίες.

Αυτός ο συνδυασμός, ευελιξίας και ανταγωνιστικών αποδοχών, είναι που δίνει μια διαφορετική διάσταση στο επάγγελμα. Και σε αυτό σημαντικό ρόλο παίζει και η εξέλιξη των ίδιων των πλατφορμών. Η καλύτερη οργάνωση, η υποστήριξη προς τους διανομείς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας έχουν συμβάλει στο να γίνει η καθημερινότητα πιο διαχειρίσιμη.

Στη χώρα μας η αλλαγή αυτή είναι ήδη ορατή, με πλατφόρμες όπως το efood να συνεργάζονται με χιλιάδες διανομείς πανελλαδικά και να διαμορφώνουν ένα σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας. Η υποστήριξη που παρέχεται στους συνεργάτες, από τον απαραίτητο επαγγελματικό εξοπλισμό και τη βοήθεια στη διαδικασία έναρξης, μέχρι πρόσβαση σε λογιστική καθοδήγηση, bonus άμεσης έναρξης και προγράμματα επιβράβευσης, συμβάλλει στο να γίνει η αρχή της συνεργασίας πιο ομαλή, ιδιαίτερα για όσους ξεκινούν για πρώτη φορά. Έτσι, η εργασία ως διανομέας παύει να αντιμετωπίζεται ως μια προσωρινή επαγγελματική δραστηριότητα και αποκτά χαρακτηριστικά μιας πιο συνειδητής επιλογής, που προσαρμόζεται σε διαφορετικές ανάγκες και σε έναν τρόπο ζωής που συνεχώς αλλάζει.