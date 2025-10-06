Από τη Μεσόγειο στον Κόλπο: Ελλάδα και Σαουδική Αραβία χαράσσουν κοινή στρατηγική πορεία

Με φόντο την αυξανόμενη γεωπολιτική σημασία της Μεσογείου και τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται ανάμεσα στην Αθήνα και το Ριάντ, η διήμερη επίσκεψη του υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2025, αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τις ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις.

Η παρουσία του στην Ελλάδα δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά συνέχεια μιας σειράς υψηλών επαφών που ξεκίνησαν με την ιστορική επίσκεψη του Διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν το 2022 και ενισχύθηκαν πρόσφατα με το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ριάντ.

Ελλάδα – Σαουδική Αραβία: Μια στρατηγική συνεργασία που βαθαίνει

Η επίσκεψη Alkhorayef ανοίγει νέο κεφάλαιο στην οικονομική και βιομηχανική συνεργασία των δύο χωρών. Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ο Σαουδάραβας υπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης:

με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο για επενδυτικά έργα και κεφάλαια που μπορούν να εισρεύσουν στην ελληνική αγορά,

και με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με επίκεντρο την εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου θα εξεταστούν προοπτικές συνεργασίας στη ναυπηγική και ενεργειακή βιομηχανία, με στόχο την ενίσχυση της Ελλάδας ως στρατηγικού ναυτιλιακού κόμβου στη Μεσόγειο.

Η δεύτερη ημέρα με φόντο τις επιχειρήσεις

Η Τρίτη 7 Οκτωβρίου θα είναι αφιερωμένη στην επιχειρηματική διάσταση της επίσκεψης.

Στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας που διοργανώνεται από τα δύο υπουργεία, θα συμμετάσχουν επικεφαλής μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών και εταιρειών του εξορυκτικού κλάδου, με στόχο την ανάδειξη νέων εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών.

Η συνάντηση αυτή θεωρείται κομβική, καθώς θέτει τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση που υπερβαίνει το πετρέλαιο.

Ενίσχυση του μη πετρελαϊκού εμπορίου

Κεντρικό θέμα των επαφών θα είναι η ανάπτυξη του μη πετρελαϊκού εμπορίου, το οποίο μόνο το 2024 ανήλθε στα 485,2 εκατ. δολάρια.

Οι δύο πλευρές θα εξετάσουν:

την προώθηση σαουδαραβικών εξαγωγών σε τομείς όπως καουτσούκ, πλαστικά και χημικά προϊόντα,

και την ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών φαρμακευτικών και αγροτικών προϊόντων προς τη Σαουδική Αραβία.

Τομείς αιχμής και αμοιβαίου ενδιαφέροντος

Στον πυρήνα της συνεργασίας βρίσκονται οι βιομηχανίες τροφίμων, χημικών και μετάλλων, τομείς στους οποίους Ελλάδα και Σαουδική Αραβία διαθέτουν ισχυρή τεχνογνωσία και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εξόρυξη και επεξεργασία αλουμινίου, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη βιομηχανική καινοτομία και την τεχνολογική συνεργασία ανάμεσα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

«Όραμα 2030» – Η Σαουδική Αραβία επενδύει στη Μεσόγειο

Η επίσκεψη Alkhorayef εντάσσεται στο πλαίσιο των θεσμικών μηχανισμών συνεργασίας που έχουν ήδη δημιουργηθεί, όπως η Επιτροπή Επενδύσεων και Εμπορίου και το Εμπορικό Συμβούλιο Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας.



Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, το Ριάντ επιδιώκει να εδραιώσει τον ρόλο του ως δεύτερου μεγαλύτερου εμπορικού εταίρου της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή, εναρμονίζοντας τις κινήσεις του με τους στόχους του «Οράματος 2030», του φιλόδοξου σχεδίου για τον μετασχηματισμό της σαουδαραβικής οικονομίας.