Συνάντηση Θεοδωρικάκου με τον Σαουδάραβα υπουργό Βιομηχανίας - Επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και ο υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar Ibrahim Alkhorayef, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο Εθνικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Σαουδικής Αραβίας, Saleh Al-Solami πραγματοποίησαν τη Δευτέρα (6/10) διμερή συνάντηση και επίσκεψη στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί υπήρξε συνάντηση με τη σαουδαραβική αντιπροσωπεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία έγινε «σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου, εξετάστηκαν αναλυτικά οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας, στην προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στις δύο χώρες, με έμφαση στη ναυπηγική βιομηχανία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στις κατασκευές.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, η πρέσβης, Κατερίνα Βαρβαρήγου και ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στην Ελλάδα, Ali Abdulrahman Bin Yousef.

Φωτο: Υπουργείο Ανάπτυξης/Γραφείο Τύπου

Μετά τη συνάντηση, ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι στόχος της Αθήνας και του Ριάντ είναι να ενδυναμώσουν πολύ περισσότερο τις εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών, οι οποίες σήμερα είναι περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. «Συζητήσαμε και συμφωνήσαμε στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για την προσέλκυση σημαντικών επενδύσεων από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην πατρίδα μας σε πολλούς τομείς. Από την πλευρά μας ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη ενίσχυσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, με επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, αλλά και σε πολύ σημαντικούς άλλους όπως είναι η αγροδιατροφή, η φαρμακευτική βιομηχανία και οι κατασκευές. Για τον σκοπό αυτό διευκολύνουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν σε όλους αυτούς τους τομείς με δικές τους επενδύσεις στη Σαουδική Αραβία», τόνισε ο υπουργός.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπου τους υποδέχθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies, Πάνος Ξενοκώστας. Περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και συζήτησαν για τις δυνατότητες συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς της Σαουδικής Αραβίας στον κρίσιμο τομέα της ναυπηγοβιομηχανίας, αλλά και της αμυντικής βιομηχανίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή των Ναυπηγείων στην αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, η οποία έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις με πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.