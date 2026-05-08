Από τη μουντάδα στον ήλιο και τα 30άρια - Ο καιρός του Σαββατοκύριακου
Με καλοκαιρινή διάθεση θα κυλήσει το επόμενο διήμερο ωστόσο θα παρατηρηθεί ακόμη παρουσία αφρικανικής σκόνης.
Βελτιώνεται ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει αισθητά, οπότε και θα σημειωθούν τα πρώτα 30αρια. Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη αν και θα διατηρηθεί, οι συγκεντρώσεις θα είναι σχετικά μικρότερες.
Το Σάββατο, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το πρωί τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Το μεσημέρι και το απόγευμα, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως γύρω από τα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θράκης, ενώ πιο περιορισμένα στη βόρεια Θεσσαλία. Το πρωί η ορατότητα κυρίως στη βόρεια χώρα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι νοτιάδες θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες μέχρι 4-5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 22-25, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα τοπικά και 25-27 και τοπικά τους 28-30οC.
Στην Αττική θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 2-5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.
Ο καιρός την Κυριακή 10 Μαΐου
Την Κυριακή, θα επικρατήσουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες και μόνο στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα σημειωθούν μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο θα φτάσει τους 25-27 και τοπικά τους 28-30, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη δε θα ξεπερνούν τα 4-5 μποφόρ.
Στις αρχές της νέας εβδομάδας αναμένονται καλοκαιρινές συνθήκες με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς και τοπικά κυρίως στα ανατολικά θα φτάσει και τους 32-33 οC.