Καιρός: Ζέστη και τοπικές καταιγίδες - Πότε έρχεται το πρώτο 30άρι

Με ανοιξιάτικο σκηνικό αλλά και τοπικές βροχές στα βόρεια θα κυλήσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας ακόμη και τους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ από τη νέα εβδομάδα αναμένεται περαιτέρω άνοδος με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 32 βαθμούς.

Βροχές στα βόρεια, ζέστη στην υπόλοιπη χώρα

Για σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου 2026, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί από 24 έως 27 βαθμούς. Σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και στην Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 28 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς.

Αντίθετα, στην Αττική ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Κυριακή με θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς

Ακόμη καλύτερος αναμένεται ο καιρός την Κυριακή 10 Μαΐου 2026. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά κεντρικά και βόρεια τμήματα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 25 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά αναμένονται ακόμη και 28 με 29 βαθμοί Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και βόρεια θα στραφούν σε νότιους.

Νέο κύμα ζέστης από τη Δευτέρα

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 28 με 30 βαθμούς, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές και στην Κρήτη.

Από την Τρίτη η ζέστη θα ενταθεί ακόμη περισσότερο, με τη θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά να αγγίζει τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου, σε ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο αρχές καλοκαιριού παρά μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, μόνο στα βόρεια ορεινά αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικοί όμβροι τις θερμές ώρες της ημέρας.

