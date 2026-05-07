Αισθητή η σκόνη με τοπικές βροχές την Παρασκευή - Πού θα έχει καταιγίδες
Σύντομη μεταβολή του καιρού πριν το «καλοκαιρινό» Σαββατοκύριακο.
Καθώς πλησιάζει το χαμηλό βαρομετρικό από τη δυτική Μεσόγειο και τη βόρεια Αφρική, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα γίνει πιο αισθητή την Παρασκευή (8/5), ενώ θα εκδηλωθούν και λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πρόκειται, πάντως για μια σύντομη μεταβολή του καιρού, αφού το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί και θα επικρατήσουν σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή 8 Μαΐου στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, στην Πελοπόννησο, τη Στερεά, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και μέχρι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο και τη Θράκη. Περισσότερα θα είναι τα φαινόμενα σε Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, δυτική Στερεά και Θεσσαλία, όπου από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες.
Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο ισχυροί νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 5 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως αργά το πρωί, νωρίς το μεσημέρι και διαστήματα ηλιοφάνειας το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.