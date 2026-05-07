Σκόνη και λασποβροχές μετά τα 30άρια - Ο καιρός της Πέμπτης

Μια διαταραχή από τη δυτική Μεσόγειο θα αλλάξει πρόσκαιρα το σχεδόν καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημέρων από την Πέμπτη (7/5) και κυρίως την Παρασκευή (8/5), με αφρικανική σκόνη, περισσότερη συννεφιά και λασποβροχές.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη αναμένεται αραιή συννεφιά παροδικά πιο αυξημένη κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα. Από το μεσημέρι κατά τόπους θα σημειωθούν λίγες ασθενείς λασποβροχές στην Ήπειρο, το βόρειο Ιόνιο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν νοτιάδες με ένταση 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιοι-νοτιοανατολικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά τους 25-27οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-24οC, με νότιους ανέμους 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, που σταδιακά θα αυξηθούν και το μεσημέρι θα ψιχαλίσει. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή, η μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι πιο έντονη και θα σημειωθούν βροχές κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, ενώ παράλληλα η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Το Σαββατοκύριακο, πάντως, ο καιρός θα βελτιωθεί εκ νέου και η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχεδόν καλοκαιρινά επίπεδα.