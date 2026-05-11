Η Τρίτη θα θυμίζει... Ιούλιο: Ζεστός καιρός, μειώνεται η αφρικανική σκόνη

Τα πρώτα 30άρια σημειώθηκαν και εκτός της Κρήτης τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι τύπου foehn, στην ανατολική ηπειρωτική χώρα που θα ανεβάσουν και άλλο τη θερμοκρασία τοπικά ακόμη και στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη (12/5) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με περιορισμένη ορατότητα όμως τις πρωινές ώρες και τοπικές ομίχλες στα δυτικά και βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Μακεδονία και κυρίως στα βόρεια τμήματα της και τη βόρεια Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές με χαλάζι και δυνατούς ανέμους.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί άνεμοι 3-6 και τοπικά στο νοτιοδυτικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο νότιοι-νοτιοδυτικοί 3-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι στην ανατολική χώρα στους 29-31 και τοπικά στους 32-34, ενώ στη δυτική Ελλάδα μέχρι τους 25-27 οC.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-31 βαθμούς Κελσίου, με νοτιοδυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, που πρόσκαιρα θα αυξηθούν από το μεσημέρι και τα βόρεια του νομού θα εκδηλωθούν σύντομες μπόρες και πιθανόν πρόσκαιρη καταιγίδα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 οC, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.

Μπόρες την Πέμπτη

Την Τετάρτη (13/5) θα διατηρηθεί η καλοκαιρία και η ζέστη στις περισσότερες περιοχές, ενώ από την Πέμπτη (14/5) μια σύντομη διαταραχή θα αυξήσει την αστάθεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και πτώση της θερμοκρασίας.