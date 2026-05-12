Ήλιος το πρωί, βροχές και καταιγίδες το απόγευμα: Ο καιρός της Τετάρτης

Μετά την καλοκαιρινή ζέστη που είχε την Τρίτη, έρχονται πιο ανοιξιάτικες συνθήκες με άστατο καιρό αρχικά, την Τετάρτη (13/5), κυρίως στη βόρεια χώρα και την Πέμπτη (14/5) στα περισσότερα ηπειρωτικά.

Την Τετάρτη, στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν κυρίως στη βόρεια χώρα και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη βορειοανατολική Θεσσαλία και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ σύντομες μπόρες αναμένονται και στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Το πρωί η ορατότητα κυρίως στη δυτική Ελλάδα και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο κυρίως βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αν και σε μικρή πτώση θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, οπότε και θα φτάσει στην ανατολική και νότια χώρα τους 26-28 και τοπικά τους 29-31, ενώ στη δυτική και βόρεια χώρα μέχρι τους 24-27 Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-28 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις, που σταδιακά από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν μπόρες και στη Χαλκιδική κυρίως σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 oC, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Περισσότερη αστάθεια την Πέμπτη

Την Πέμπτη αναμένεται περισσότερη αστάθεια κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα κυμαίνεται κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με τους ανέμους στα πελάγη να φτάνουν τα 4-5 και μόνο στο νότιο Αιγαίο τα 6 μποφόρ.