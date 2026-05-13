Καιρός: Πού θα βρέξει την Πέμπτη - Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη

Ψυχρές αέριες μάζες στα πιο υψηλά στρώματα της ατμόσφαιρας θα εντείνουν την αστάθεια στον καιρό της Πέμπτης (14/5) με μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Πιο αναλυτικά, τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες στο βόρειο Αιγαίο και πιο περιορισμένα στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Πελοπόννησο. Το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο θα σημειωθούν μπόρες και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Στο νότιο Αιγαίο και το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου δεν αναμένονται φαινόμενα και θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 3-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά στους 22-24 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα στους 24-27.

Στην Αττική θα επικρατήσει αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού και εκεί θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-26 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι θα ανοίξει ο καιρός και τα φαινόμενα θα περιοριστούν γύρω από τα ορεινά, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται εκ νέου τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 3-5 μποφόρ.

Την Παρασκευή (15/5) η αστάθεια θα είναι λιγότερη και πιο περιορισμένη, όμως το Σάββατο μια νέα σύντομη διαταραχή θα επιδεινώσει τον καιρό με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας αλλά και πρόσκαιρη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.