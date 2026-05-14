Με ήλιο και βροχές ο καιρός της Παρασκευής

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ)
Δημήτρης Παπαϊωάννου

Η πρώτη διαταραχή κινείται ανατολικά και βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή (15/5), ενώ από το Σάββατο (16/5) ένα χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Ιταλία, θα φέρει αφρικανική σκόνη στη νότια χώρα και βροχές σε πολλές περιοχές.

Την Παρασκευή, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη βόρεια Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ λίγες βροχές αναμένονται και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι 3-5 και τοπικά στο νότιο 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τους 22-25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24-27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού, με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις και στη συνέχεια αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο στα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

Το Σάββατο αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας περισσότερες στη δυτική, κεντρική και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Την Κυριακή, πάντως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

🌦️ Ο καιρός συνεχίζει τα… σκαμπανεβάσματα, με ήλιο αλλά και βροχές τις επόμενες ημέρες. Την Παρασκευή ο καιρός βελτιώνεται πρόσκαιρα, με περισσότερη ηλιοφάνεια και περιορισμένες μπόρες. 🌤️ ☔ Τοπικές βροχές θα σημειωθούν: • το πρωί σε Δυτική Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο και Κεντρική Μακεδονία • το μεσημέρι σε Μακεδονία και Θράκη 🌡️ Η θερμοκρασία θα φτάσει: • 22-25°C στα δυτικά • 24-27°C στην υπόλοιπη χώρα 💨 Οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ, τοπικά 6 στο Νότιο Αιγαίο. 📍 Στην Αθήνα θα έχουμε ήλιο με λίγα σύννεφα και μικρή πιθανότητα βροχής στα βόρεια προάστια το μεσημέρι, με θερμοκρασία έως 25°C. 📍 Στη Θεσσαλονίκη περισσότερη συννεφιά το πρωί, αλλά σταδιακή βελτίωση αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία έως 23°C. ⚠️ Το Σάββατο ο καιρός χαλάει ξανά με περισσότερες βροχές και αφρικανική σκόνη στα νότια, όμως την Κυριακή επιστρέφει ο καλός καιρός για βόλτες και εξορμήσεις.

