Με ήλιο και βροχές ο καιρός της Παρασκευής

Η πρώτη διαταραχή κινείται ανατολικά και βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή (15/5), ενώ από το Σάββατο (16/5) ένα χαμηλό βαρομετρικό από τη βόρεια Ιταλία, θα φέρει αφρικανική σκόνη στη νότια χώρα και βροχές σε πολλές περιοχές.

Την Παρασκευή, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά, τη βορειοδυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία και το βορειοδυτικό Αιγαίο που γρήγορα θα σταματήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και στη Μακεδονία και τη βόρεια Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ λίγες βροχές αναμένονται και στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νότιοι άνεμοι 3-5 και τοπικά στο νότιο 6 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια τους 22-25 και στην υπόλοιπη χώρα τους 24-27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού, με μικρή πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15-25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά αυξημένες νεφώσεις και στη συνέχεια αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Μόνο στα ανατολικά του νομού και την ορεινή Χαλκιδική θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3-4 μποφόρ.

Το Σάββατο αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας περισσότερες στη δυτική, κεντρική και βόρεια, όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Την Κυριακή, πάντως ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.