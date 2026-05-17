Καιρός Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία)

Καιρός: Καλοκαιρινή Δευτέρα με υψηλές θερμοκρασίες και λίγη συννεφιά

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ζεστός θα είναι ο καιρός αύριο Δευτέρα 18 Μαΐου με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και λίγα σύννεφα και ασθενείς ανέμους.

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους κυρίως στα βόρεια ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά τους 24 και στην υπόλοιπη χώρα τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

  • Καιρός: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.
  • Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.
  • Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.
  • Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου κυρίως στη Θεσσαλία πιθανώς θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι.
  • Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από αργά το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

  • Καιρός: Αίθριος με αραιές νεφώσεις στην Κρήτη.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα Δωδεκάνησα.
  • Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

