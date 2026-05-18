Άστατος ο καιρός τις επόμενες μέρες - Την Παρασκευή τα πιο έντονα φαινόμενα

Το καλοκαίρι αργεί ακόμα. Ο φετινός Μάιος κυλάει σε σχετικά φυσιολογικά πλαίσια (εξαίρεση το τριήμερο της Πρωτομαγιάς). Διαστήματα με αστάθεια αλλά και με ζέστη χωρίς όμως ακρότητες.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται πιο ψυχρές αέριες μάζες στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα, οπότε και θα επικρατήσει πιο άστατος καιρός με μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Την Τρίτη (19/5), κυρίως στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Την Τετάρτη (20/5) θα περιοριστεί η αστάθεια, το πρωί στα νησιά του Αιγαίου και λίγα φαινόμενα το μεσημέρι στην Πίνδο και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Την Πέμπτη (21/5) θα είναι πιο εκτεταμένη, ενώ από την Παρασκευή (22/5) αναμένονται πιο έντονα και πιο γενικευμένα φαινόμενα κυρίως όμως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Τι είναι η «ανοιξιάτικη» αστάθεια;

Τις μεσημεριανές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι πιο έντονη, ο αέρας κοντά στο έδαφος θερμαίνεται. Αν σε ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας επικρατεί ψυχρότερος αέρας, δημιουργούνται συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας, ευνοώντας την ανάπτυξη νεφών κατακόρυφης ανάπτυξης (cumulus, tower cumulus, cumulonimbus) και την εκδήλωση βροχών ή καταιγίδων.

Γιατί τα φαινόμενα είναι τοπικά;

Για να εκδηλωθεί η αστάθεια, απαιτείται ένας μηχανισμός ανύψωσης που θα εξαναγκάσει τον αέρα σε ανοδική κίνηση. Αυτός συχνά είναι οι συγκλίσεις των ανέμων ή η ορογραφική ανύψωση κοντά σε ορεινές περιοχές, όπου ο αέρας εξαναγκάζεται να ανυψωθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νεφών. Οι μηχανισμοί αυτοί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα φαινόμενα.

Υ.Γ Στο βίντεο φαίνονται με μπλε οι πιο ψυχρές αέριες μάζες που θα επικρατήσουν στη νοτιοανατολική Ευρώπη στα 5.500 μέτρα περίπου, ενώ με κόκκινο οι πιο θερμές αέριες μάζες στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης.