Μικρή ανάπαυλα στην καλοκαιρία και μετά σκόνη από Αφρική και λασποβροχές

Οι ανοιξιάτικες συνθήκες θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με μια σύντομη ανάπαυλα την Πέμπτη (7/5) και κυρίως την Παρασκευή (8/5), οπότε και μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τη δυτική Μεσόγειο θα επηρεάσει τη χώρα μας με μεταφορά αφρικανικής σκόνης και τοπικές λασποβροχές.

Την Τετάρτη (6/5), πάντως θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ασθενείς άνεμοι στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες στη δυτική Ελλάδα. Μόνο γύρω από τα βόρεια ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ το πρωί η ορατότητα στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως νοτιάδες με ένταση 2-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Και στο Ιόνιο θα πνέουν νότιοι άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια τους 25-27οC.

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, παροδικά αυξημένες το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13-25 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23οC, με νοτιάδες 3-4 μποφόρ.