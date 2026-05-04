Τέλος το... αλαλούμ του καιρού: Η άνοιξη επιστρέφει - Άνοδος θερμοκρασίας, έρχεται αφρικανική σκόνη

Μετά το ακραίο για την εποχή χειμωνιάτικο σκηνικό του Σαββατοκύριακου, αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο ανοιξιάτικη με άνοδο της θερμοκρασίας, λίγες βροχές, αλλά και εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης από την Πέμπτη, κυρίως.

Την Τρίτη θα επικρατήσει καλοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Μόνο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, αλλά μόνο στην κεντρική Πελοπόννησο και της Θράκη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Το πρωί και το βράδυ θα σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Στο Αιγαίο θα πνέουν μεταβλητοί άνεμοι 2-4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί άνεμοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 22-24 και τοπικά στα ανατολικά και βόρεια τους 25-27 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-24 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 26 βαθμού Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-5 μποφόρ.