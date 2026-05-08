Το Ελ Νίνιο επιστρέφει - Φόβοι ότι το 2027 θα σπάσει κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας

Το κλιματικό φαινόμενο El Niño ενδέχεται να επιστρέψει τους επόμενους μήνες, προκαλώντας νέα άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας και ενδεχομένως νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης.

Η κλιματολόγος Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για την παρακολούθηση του κλίματος στο ευρωπαϊκό κέντρο μεσοπρόθεσμων μετεωρολογικών προβλέψεων που επιβλέπει το Copernicus, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι:

«Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ».

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus informó que los océanos extrapolares registraron en abril de 2026 la segunda temperatura más alta de la historia, hallazgo que coincide con las previsiones sobre el posible desarrollo de El Niño.https://t.co/PXJbCJE22q — NMás (@nmas) May 8, 2026

Τι είναι το Ελ Νίνιο και το Λα Νίνια

Τα φαινόμενα El Niño και La Niña αποτελούν φυσικές κλιματικές μεταβολές που επηρεάζουν τον καιρό και τις θερμοκρασίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το La Niña εμφανίζεται όταν οι εμπορικοί άνεμοι στον Ειρηνικό ωκεανό πνέουν από ανατολικά προς δυτικά, ωθώντας τα θερμά νερά προς τη δυτική πλευρά του ωκεανού και προκαλώντας ψύξη στην ανατολική περιοχή.

Αντίθετα, το El Niño αναπτύσσεται όταν οι άνεμοι εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, επιτρέποντας στα θερμά νερά να κινηθούν ανατολικά.

Η μεταβολή αυτή διαταράσσει την κλιματική ισορροπία και οδηγεί σε αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, προκαλώντας συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες και έντονες βροχοπτώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ