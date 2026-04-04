Τα φαινόμενα του El Niño και του La Niña είναι φυσικές κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν τις παγκόσμιες θερμοκρασίες και τον καιρό. Το La Niña, ή «η κορίτσι», συμβαίνει όταν οι εμπορικοί άνεμοι στον Ειρηνικό πνέουν από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ωθώντας τα ζεστά νερά στην δυτική πλευρά του Ειρηνικού και προκαλώντας ψύξη της επιφάνειας της θάλασσας στην ανατολική περιοχή.

Αντίθετα, το El Niño αναπτύσσεται όταν οι άνεμοι αυτοί εξασθενούν ή και αναστρέφονται, προκαλώντας τα ζεστά νερά του Ειρηνικού να κινηθούν προς τα ανατολικά. Αυτό διαταράσσει την ισορροπία και προκαλεί αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών, κάτι που οδηγεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και καύσωνες.

El Niño vs La Niña 👇@ClimaJaliscoMX @ulvercirce pic.twitter.com/h1KQH6xY2J — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 11, 2019

Πώς ένα Super El Niño μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα

Η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί για την πιθανότητα ενός ισχυρού El Niño το 2026, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Παρόλο που ο όρος «Super El Niño» δεν είναι επιστημονικά καταγεγραμμένος, χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια εκδοχή του φαινομένου με εξαιρετική ένταση, που επηρεάζει παγκοσμίως τον καιρό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν πως οι ακραίοι καιροί, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν καύσωνες, ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες, είναι πιθανό να είναι ακόμα πιο έντονοι και εκτεταμένοι από άλλες φορές. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 1-2°C, γεγονός που θα επηρεάσει την καθημερινότητα όλων μας.

Η σχέση του El Niño με την κλιματική αλλαγή

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επιταχύνει τα φαινόμενα του El Niño, μειώνοντας το χρόνο που χρειάζεται για να "φορτιστεί" εκ νέου η «μπαταρία» της ζέστης στον Ειρηνικό. Ειδικοί επιστήμονες, όπως οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Columbia, υποστηρίζουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας ενδέχεται να επιδεινώσει τα φαινόμενα του El Niño, προκαλώντας πιο έντονες και συχνές κλιματικές καταστροφές.

Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι και η κλιματική αλλαγή

Οι προβλέψεις της National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) δείχνουν πως υπάρχει 62% πιθανότητα να εκδηλωθεί El Niño φέτος το καλοκαίρι, με την πιθανότητα να είναι ισχυρότερο από το συνηθισμένο κατά 33%.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε θερμοκρασίες-ρεκόρ και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία θα έχουν παγκόσμιες συνέπειες για τη γεωργία, την υγεία και τις υποδομές, σύμφωνα με άρθρο του euronews.

Η συνεχιζόμενη άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής φαίνεται να συντελεί στην επιτάχυνση των φαινομένων El Niño, με συνέπεια να αναμένονται πιο έντονα και συχνά φαινόμενα στο μέλλον. Η αύξηση της θερμότητας στους ωκεανούς και η ενίσχυση των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι πλέον γεγονότα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.