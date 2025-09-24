Ο Χάρι πρωταγωνιστής σε ταινία για το AIDS - Η άγνωστη ιστορία της Νταϊάνα με φορέα το 1987

Ήταν το 1987 όταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα έκανε το «αδιανόητο» για την εποχή: σε ένα βρετανικό νοσοκομείο, μπροστά σε πλήθος δημοσιογράφων, έπιασε το χέρι ενός άνδρα με AIDS - HIV χωρίς γάντια. Ο κόσμος πάγωσε. Μέχρι τότε, οι άνθρωποι με HIV ζούσαν στη σκιά – όχι μόνο της ασθένειας, αλλά και της κοινωνικής απόρριψης. Εκείνη τη μέρα, η Νταϊάνα δεν είπε πολλά. Δεν χρειάστηκε. Το άγγιγμά της «μίλησε» και έδωσε ελπίδα και φωνή σε όσους ζούσαν στο περιθώριο.

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Πρίγκιπας Χάρι, τιμά τη μητέρα του με πράξεις. Ενώνεται με σύγχρονες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για τον HIV/AIDS, με στόχο να κρατήσει το θέμα στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου. Γιατί η μάχη συνεχίζεται. Και ο Χάρι, όπως και η Νταϊάνα, επιλέγει να είναι με την πλευρά εκείνων που χρειάζονται κάποιον να τους κοιτάξει στα μάτια — και να τους «απλώσει» το χέρι.

Ο Χάρι συνεχίζει το έργο της μητέρας του

Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent ο Δούκας του Σάσεξ μαζί με τη Σαρλίζ Θερόν και τον Μάτζικ Τζόνσον, πρωταγωνιστεί σε ταινία μικρού μήκους του βραβευμένου με Όσκαρ Ρον Νισουάνερ, με στόχο την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στις περικοπές χρηματοδότησης.

Η ταινία παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του προγράμματος UNAIDS, το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη του HIV ως απειλής για τη δημόσια υγεία έως το 2030.Ο Χάρι προειδοποίησε ότι η μείωση των κονδυλίων μπορεί να οδηγήσει σε εκατομμύρια νέες μολύνσεις και θανάτους, ενώ η Θερόν τόνισε πως «χωρίς άμεση δράση, κινδυνεύουμε να ανατρέψουμε δεκαετίες προόδου».

Οι περικοπές που αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επηρεάζουν άμεσα οργανισμούς όπως η Stonewall, που ήδη προχωρούν σε απολύσεις. Ο Χάρι ήταν ξεκάθαρος: «Η εγκατάλειψη αυτού του έργου θα είναι προδοσία απέναντι σε εκατομμύρια ζωές».

Ο Δούκας του Σάσεξ δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή, γεννιούνται μωρά με HIV λόγω διακοπών στην αντιρετροϊκή θεραπεία των μητέρων τους. Χωρίς άμεση δράση για την αναστροφή αυτών των καταστροφικών περικοπών χρηματοδότησης, έξι εκατομμύρια επιπλέον άτομα θα μολυνθούν, ενώ τέσσερα εκατομμύρια θα πεθάνουν από αιτίες σχετικές με το AIDS μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Δεν θα επηρεαστούν μόνο οι κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο.

Έχουμε αποδείξει ότι οι συνεχείς επενδύσεις σώζουν ζωές και χτίζουν ισχυρότερες κοινότητες. Η εγκατάλειψη αυτού του ζωτικού έργου τώρα θα ήταν μια καταστροφική προδοσία της προόδου και των εκατομμυρίων ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές τις βασικές υπηρεσίες».