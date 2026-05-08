Νέο γαϊτανάκι δηλώσεων στο νεοδημοκρατικό σύμπαν για τον Νίκο Δένδια.

Βέβαια κανείς δε λέει το όνομά του γιατί υπουργός Άμυνας είναι οπότε είναι κάπως επικίνδυνα όλα αυτά, αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε χθες στην Κοινοβουλευτική Ομάδα τα είπε για τον Δένδια, αλλά χωρίς Δένδια στην ομιλία του, αλλά τα είπε και σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για «υπουργούς που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρίζουν το σύμπαν».

«Υπάρχουν τρεις κατηγορίες υπουργών. Η μία είναι αυτή που δεν εμφανίζεται καθόλου, τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια και σε καμία συνέντευξη, να κόψουν καμία κορδέλα. Υπάρχει η κατηγορία εκείνων που τρώνε το ξύλο και βγαίνουν στα κανάλια και η τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σε ένα αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν».

Από τη Σελήνη στο... σύμπαν.