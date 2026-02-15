Από την Κρήτη στην Ευρώπη: Το οδοιπορικό του Νίκου Καζαντζάκη διεκδικεί ευρωπαϊκή αναγνώριση

Ο παγκόσμιας εμβέλειας Κρητικός στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης δεν ταξίδευε απλώς, αλλά αναζητούσε. Διέσχιζε σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς με την ίδια εσωτερική ανησυχία που διέσχιζε τις σελίδες των βιβλίων του, τα οποία μέχρι σήμερα διαβάζονται σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Από τη Μόσχα και το Παρίσι μέχρι τη Βιέννη, τη Ρώμη και τη Μαδρίτη, το οδοιπορικό του δεν υπήρξε μια σειρά γεωγραφικών μετακινήσεων, αλλά μια διαρκής πνευματική περιπλάνηση, με τα ταξίδια του να αποτελούν εργαστήρι σκέψης, πεδίο σύγκρουσης ιδεών, αλλά και γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Ανατολή.

Πηγή: ΑΠΕ

Σήμερα, αυτή η διαδρομή επιχειρείται να αποκτήσει θεσμική μορφή και ευρωπαϊκή αναγνώριση, μέσα από το φιλόδοξο εγχείρημα «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη». Μια πρωτοβουλία με στρατηγικό και πολιτιστικό προσανατολισμό, με στόχο την υποβολή υποψηφιότητας στο Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη διεκδίκηση του τίτλου «Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης».

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (ΔΕΦΝΚ) Κατερίνα Ζωγραφιστού, μετά από συστηματική προετοιμασία που υλοποιήθηκε από τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη κατά την τελευταία τριετία και με τη βοήθεια του ελληνικού υπουργείου Πολιτισμού, αναμένεται εντός των ημερών η ίδρυση του σωματείου «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη», με εγγεγραμμένα μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (σωματεία, ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.ά.).

«Μέσω αυτού, ανοίγεται ένας νέος ευρωπαϊκός ορίζοντας για το έργο και τη σκέψη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα. Με γνωστή άλλωστε τη βαθιά του αγάπη για τα ταξίδια, το πλούσιο οδοιπορικό του Ν.Καζαντζάκη εκτείνεται σε 25 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις οποίες επισκέφθηκε ή έζησε και έγραψε σε αυτές.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαδρομές μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από το Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών» ανέφερε η κ. Ζωγραφιστού, η οποία συμπλήρωσε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα έχει μόνο συμβολική αξία, αφού θα εντάξει τον Ν. Καζαντζάκη σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών, που προάγει τη διακρατική συνεργασία, την επιστημονική έρευνα, την εκπαιδευτική ανταλλαγή και τη θεματική πολιτιστική περιήγηση. Υπό αυτή την έννοια, όπως σημείωσε, το συγγραφικό του έργο, θα συνδεθεί οργανικά με τον σύγχρονο χάρτη της πολιτιστικής κινητικότητας ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή του απήχηση, καθώς μια τέτοια πιστοποίηση θα σήμαινε ότι το έργο και το οδοιπορικό του συγγραφέα αναγνωρίζονται όχι μόνο ως λογοτεχνικό κεφάλαιο, αλλά ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά με θεσμική κατοχύρωση, ειδικά σε μια εποχή όπου η Ευρώπη αναζητά συνεκτικά πολιτιστικά αφηγήματα.

Έχοντας στο επίκεντρο τον στοχαστή που κινήθηκε «μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής», υπερβαίνοντας σύνορα και ιδεολογικά στεγανά και διαμορφώνοντας ένα έργο βαθιά ανθρωποκεντρικό και οικουμενικό, η επίσημη παρουσίαση του εγχειρήματος θα πραγματοποιηθεί παρουσία του κ. Γιώργου Στασινάκη, επιτίμου προέδρου της ΔΕΦΝΚ, Πρεσβευτή Ελληνισμού, τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, στις 12:00, στο γραφείο της στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

«Το ταξίδι του Καζαντζάκη υπήρξε αδιάκοπο. Σήμερα, επιχειρείται να χαρτογραφηθεί, να συνδεθεί και να αναγνωριστεί ως μια ζωντανή ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή -- ένας δρόμος που ξεκινά από την Κρήτη και απλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη» ανέφερε η κ. Ζωγραφιστού , καταλήγοντας πως η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκοί Δρόμοι του Νίκου Καζαντζάκη» έρχεται να επιβεβαιώσει ότι το έργο του μεγάλου Κρητικού στοχαστή παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και βαθιά διασυνδεδεμένο με τα μεγάλα πνευματικά ρεύματα της Ευρώπης -- ανοίγοντας έναν νέο κύκλο διεθνούς παρουσίας και αναγνώρισης.