Από τις ερωτικές ταινίες, «κήρυκας» του Ιησού: Η μεταστροφή της Jenna Jameson

Η πρώην ηθοποιός ερωτικών ταινιών Τζένα Τζέιμσον φαίνεται να βρήκε το νόημα της ζωής στην θρησκεία. «Βοηθώ άλλους να βρουν τον Ιησού» μετά από «δεκαετίες που ήμουν γνωστή για το σώμα μου και την αμαρτία» δήλωσε.

Στο βίντεο, με λεζάντα «Άνοιξε τη Βίβλο... δεν θα το μετανιώσεις», η Τζέιμσον έβγαλε ένα κολιέ με σταυρό, ενώ μουρμούριζε τις λέξεις «αλλάζω πλευρά», προφανώς αναφερόμενη στη μετάβασή της από τον χώρο του ενήλικου κινηματογράφου σε μια νέα, θρησκευτικά επικεντρωμένη ζωή.

Όπως ανέφερε το Breitbart News, η Jameson έχει αποχωρήσει από τον χώρο των ερωτικών ταινιών εδώ και καιρό, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει εκφράσει συντηρητικές απόψεις. Το 2019, για παράδειγμα, είχε κατακεραυνώσει τους Δημοκρατικούς που είναι υπέρ των αμβλώσεων για τη στάση τους σχετικά με τη θανάτωση αγέννητων παιδιών, λέγοντας ότι όποιος υποστηρίζει «αυτό το κακό» είναι «καταδικασμένος».

Το 2017, η Jenna Jameson επέκρινε έντονα «τους φιλελεύθερους πίσω από το κουνελάκι» του περιοδικού Playboy, αφού αυτό ήταν το μόνο έντυπο στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου που υπερασπίστηκε το CNN εν μέσω του σκανδάλου των «πολύ ψευδών ειδήσεων» (very fake news) που το αφορούσε.

«Δηλώνω δυνατά και με υπερηφάνεια την πορεία μου με τον Ιησού Χριστό. Η διακήρυξη της αγάπης μου γι’ Αυτόν ανοίγει τα μάτια τόσων πολλών ανθρώπων στο γεγονός ότι δεν είναι ανεπανόρθωτοι», δήλωσε η Τζέιμσον στη New York Post.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τζέιμσον είχε ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό το 2015, αλλά έκτοτε έχει προφανώς μεταστραφεί στον Χριστιανισμό, και την τελευταία εβδομάδα έχει μοιραστεί στον λογαριασμό της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες όπου φοράει ένα κολιέ με σταυρό.