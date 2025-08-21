Από τις εξαρτήσεις στην προσφορά: Ένας πρώην τοξικομανής κουρεύει άστεγους στο Λος Άντζελες

Στο πεζοδρόμιο της λεωφόρου Wilshire Boulevard, που συνορεύει με το πάρκο MacArthur στο Λος Άντζελες, ο κουρέας Beraldo Gabaldon φροντίζει τους άστεγους με έναν διαφορετικό τρόπο.

Ο 35χρονος πρώην ιδιοκτήτης κουρείου, που κατάγεται από το Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού έφτασε στην Καλιφόρνια προκειμένου να ξεφύγει από 15 χρόνια εθισμού στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Σκοπός του είναι να ξεκινήσει μια νέα ζωή μετά την αποτοξίνωσή του τον Φεβροουάριο.

Έχει έναν μήνα που πηγαίνει στο πάρκο και κάθεται μέχρι και τέσσερις ώρες την ημέρα ντύνοντας τους πελάτες με μια κάπα των Λος Άντζελες Λέικερς, χειριζόμενος ξυριστική μηχανή, ψαλίδι και βούρτσες για να καθαρίζει τα μαλλιά.

Η αποστολή του

Ο Γκαμπάλντον το βλέπει ως αποστολή να εξιλεωθεί και να δώσει ελπίδα σε άλλους. «Αυτή είναι η πρόκλησή μου, αυτό είναι που θέλω να διορθώσω», είπε.

Όλοι οι πελάτες του έχουν προβλήματα εθισμού και ψυχικής υγείας, οπότε όταν ο Gabaldon τους λέει το ιστορικό του, τον καταλαβαίνουν αμέσως.

«Είσαι κάτι περισσότερο από κουρέας. Είσαι θεραπευτής. Μπορείς να μιλήσεις στον κουρέα σου για οτιδήποτε. Μπορώ να τους καθοδηγήσω προς τους πόρους που γνωρίζω», είπε.

Reuters

Ο Τζέιμς, ένας νεαρός άνδρας με μαλλιά που κρέμονταν, πλησίασε και κάθισε. «Τι θα κάνουμε για σένα σήμερα, αφεντικό;» ρώτησε ο Γκαμπάλντον και άρχισε να ξυρίζει τα πλάγια του κεφαλιού του Τζέιμς, κάτι που του άρεσε και για το οποίο ευχαρίστησε τον Γκαμπάλντον.

«Τα παρουσιάζουν σαν να είναι κακοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι, σίγουρα δεν είναι», είπε ο Γκαμπάλντον.

Έχοντας υποτροπιάσει αρκετές φορές, ο Γκαμπάλντον στοχεύει να γίνει μέντορας, ώστε οι πελάτες του να μην καταλήγουν απλώς στη φυλακή ή να υποβάλλονται σε αποκατάσταση και να μένουν μόνοι τους μετά από αυτό.

Η στέγαση θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να «βρουν ξανά τον εαυτό τους», είπε ο Γκαμπάλντον.

«Αυτή τη φορά βρήκα τον σκοπό μου και τον λόγο για τον οποίο θέλω να αναρρώσω. Είναι για μένα και την οικογένειά μου, ώστε να έχουν έναν πατέρα, έναν αδελφό, να με έχουν εδώ για να τους φροντίζω, να είμαι ένας καταπληκτικός πατέρας για τα παιδιά μου».