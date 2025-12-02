Από το Λονδίνο στην Αθήνα - Ο Μητσοτάκης δεν ξεχνά τον Βενιζέλο

Την αυτοπεποίθηση πως οι ψηφοφόροι θα επιβραβεύσουν το πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030, ως τη μόνη πολιτική δύναμη, που διαθέτει ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό σχέδιο για την πρόοδο της χώρας την επόμενη 5ετία εξέπεμψε στο πλαίσιο της παρέμβασης του στο χθεσινό Επενδυτικό Συνέδριο, που διοργάνωσαν από κοινού στο Λονδίνο η Morgan Stanley και το Χρηματιστήριο Αθηνών ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πάντως, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας παρατηρούσε πως το μήνυμα ότι η αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές δεν είναι μία χαμένη υπόθεση δεν είχε αποδέκτες μόνον τους ισχυρούς διεθνείς επενδυτές, που βρίσκονταν στο ακροατήριο του Έλληνα πρωθυπουργού. Επικαλούμενος το παράδειγμα των εκλογών του 2023, όπου το κυβερνών κόμμα διέψευσε τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου τριμήνου και κατόρθωσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης έμοιαζε χθες από το Λονδίνο να απαντά και στην κριτική, που ασκείται στο εσωτερικό της χώρας, όπως η άποψη του πρώην Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου περί «μη διακυβερνήσιμης χώρας».

Ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν έχει σκοπό να αφήσει το πόδι από το γκάζι για την προώθηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων επιμένοντας πως την κυβέρνηση θα την κρίνουν οι πολίτες στις εκλογές του 2027.