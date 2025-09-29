Από τον εφιάλτη στο θρόνο: Η λύτρωση του Μαρκ Μάρκεθ

Η ζωή του Μαρκ Μάρκεθ έμοιαζε κάποτε με παραμύθι. Ένα παιδί που μεγάλωσε πάνω σε δύο τροχούς, που έσπαγε ρεκόρ πριν καν ενηλικιωθεί και που όλοι τον προόριζαν για θρύλο. Μέχρι που το 2020 ένας τραυματισμός τον βύθισε στον απόλυτο εφιάλτη κάθε αθλητή: Να δει την καριέρα του να καταρρέει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Σήμερα, η επιστροφή του δεν είναι απλώς μια ακόμα νίκη. Είναι η απόδειξη ότι η ψυχή μπορεί να ξεπεράσει και το πιο αδύνατο σώμα, και ότι τα μεγάλα όνειρα δεν σβήνουν ποτέ.

Τα πρώτα βήματα

Ο Μαρκ Μάρκεθ γεννήθηκε για να αγωνίζεται με μοτοσυκλέτες. Από παιδί στις μικρές πίστες της Ισπανίας ξεχώριζε, παρότι ήταν μικρόσωμος και πιο αδύναμος από τους αντιπάλους του. Αυτό έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή την εικόνα του στο βάθρο. Το 2008, μόλις στα 15 του, βρέθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας. Στον πρώτο του αγώνα, στο Εστορίλ, τερμάτισε 18ος. Σήμερα, όλοι οι αντίπαλοι εκείνης της κούρσας έχουν αποσυρθεί· μόνο ο Μάρκεθ συνέχισε να χτίζει θρύλο.

Η πρώτη κορυφή

Το 2010, στα 17 του, κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία 125cc. Έκανε 10 νίκες και 12 βάθρα σε 17 αγώνες. Ήταν ξεκάθαρο. Ένα αστέρι είχε γεννηθεί.

Στο Moto2, παρά τις πτώσεις στις πρώτες κούρσες, απάντησε με συνεχόμενες νίκες. Μέχρι που ένας τραυματισμός στα μάτια τον σταμάτησε. Είδε θολά, με διπλή όραση — ένα εφιαλτικό σενάριο για έναν αναβάτη που τρέχει με 300 χλμ./ώρα. Έχασε τον τίτλο, αλλά κέρδισε κάτι άλλο: Την προσοχή της Honda.

Η άνοδος στο MotoGP

Το 2013, άλλαξε μέχρι και ο κανονισμός για να επιτραπεί στον Μάρκεθ να ανέβει στην κορυφαία κατηγορία με την εργοστασιακή Honda. Από την πρώτη χρονιά, έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής και ο νεότερος πρωταθλητής. Το 2014 ήταν το αποκορύφωμα: 10 συνεχόμενες νίκες στην αρχή της σεζόν, 13 συνολικά. Η Honda RC213V ήταν ιδανικά δεμένη με το στυλ του. Γρήγορη στην αλλαγή κατεύθυνσης, με τρομερή είσοδο στη στροφή — στοιχεία που ταίριαζαν στη βίαιη, επιθετική του οδήγηση.

Ο εφιάλτης του 2015

Όμως το 2015 γύρισε σε εφιάλτη. Το νέο πλαίσιο της Honda δεν ταίριαζε με τα ελαστικά της Bridgestone. Έτσι, ενώ ο Μάρκεθ πίεζε, η μοτοσυκλέτα δεν του έδινε εμπιστοσύνη. Απέναντι ήταν οι δύο Yamaha, ο Βαλεντίνο Ρόσι με τη σταθερή του εμπειρία και ο Χόρχε Λορένθο με το απόλυτο «flow» στις γραμμές του. Ο Μάρκεθ πήρε πέντε νίκες, αλλά το πρωτάθλημα χάθηκε. Η κόντρα με τον Ρόσι στην Σεπάνγκ —με την περιβόητη «κλωτσιά/σπρώξιμο»— έμεινε σαν πληγή που δεν έκλεισε ποτέ.

Η αντεπίθεση και το 2019

Ο Μάρκεθ δεν λύγισε. Το 2016, 2017 και 2018 πήρε τρεις τίτλους στη σειρά, με μια μοτοσυκλέτα που θεωρητικά ήταν πιο αδύναμη. Η Honda είχε δύναμη στην είσοδο των στροφών, αλλά η Ducati ήδη δούλευε σε κάτι νέο: Την αεροδυναμική. Το 2019, ο Μάρκεθ έκανε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του: 12 νίκες, 18 βάθρα, 420 βαθμοί. Ένα επίπεδο απόδοσης που ελάχιστοι έχουν πετύχει ποτέ. Στα 26 του, είχε 8 παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η τραγωδία στη Χερέθ

Στις 19 Ιουλίου 2020, μετά την πανδημία, το MotoGP ξαναξεκίνησε. Ο Μάρκεθ στον αγώνα της Χερέθ έκανε κάτι που μόνο εκείνος μπορούσε: Από την 17η θέση τερμάτισε τρίτος. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ήθελε τη νίκη. Πίεσε παραπάνω, έχασε τον έλεγχο, έπεσε, και η Honda χτύπησε το δεξί του χέρι. Ακολούθησε εγχείρηση, επιστροφή σε μόλις τέσσερις μέρες (!) και νέα καταστροφή, η πλάκα που συγκρατούσε το κόκκαλο έσπασε. Ήταν η αρχή της κόλασης.

Στην άβυσσο

Από το 2020 έως το 2023, ο Μάρκεθ έκανε τέσσερις εγχειρήσεις, δεκάδες αποτυχημένες επιστροφές, αμέτρητες ώρες αποκατάστασης. «Έτρεξε» 41 αγώνες, πήρε τρεις νίκες, αλλά με πόνο και αμφιβολία: «Θα γίνω ποτέ ξανά ο ίδιος;».

Η Honda στο μεταξύ έχανε έδαφος. Οι αντίπαλοι, κυρίως η Ducati, είχαν εξελίξει αεροδυναμικά πτερύγια, launch control στην εκκίνηση, ακόμα και συσκευές χαμηλώματος (ride height devices) για την ευθεία. Η Honda έμοιαζε να έχει μείνει πίσω. Σε μια συγκλονιστική σκηνή στο ντοκιμαντέρ «All In», ο Μάρκεθ δείχνει τις ουλές στο χέρι του και λέει: «Τα έκανα όλα αυτά για να ξανακερδίσω. Με ή χωρίς εσάς» — απευθυνόμενος στη Honda.

Το τέλος της συνεργασίας με την Honda

Το 2023, κατάλαβε ότι για να ξανακερδίσει έπρεπε να αλλάξει. Παρά το συμβόλαιο, ζήτησε να φύγει. Παραιτήθηκε από αμοιβές εκατομμυρίων και πήγε στη μικρή, οικογενειακή Gresini Ducati, δίπλα στον αδελφό του Άλεξ. Η Ducati είχε το πιο ολοκληρωμένο πακέτο: ισχύς στις ευθείες, σταθερότητα με τα αεροδυναμικά φτερά, ευελιξία στις στροφές. Ο Μάρκεθ βρήκε ξανά τη χαρά. Στην Αραγονία πήρε την πρώτη του νίκη εκτός Honda.

Η μεγάλη επιστροφή

Το 2025, με την εργοστασιακή Ducati, στα 32 του, ο Μάρκεθ έζησε την απόλυτη λύτρωση. Με 11 νίκες στους πρώτους 16 αγώνες, με σερί επτά συνεχόμενων, έφτασε στο Μοτέγκι με το πρώτο «ματς μπολ». Εκεί, όπου είχε στεφθεί τρεις φορές στο παρελθόν, πήρε τον ένατο τίτλο του και έβδομο στη μεγάλη κατηγορία.

Επιστροφή από την κόλαση

Κανείς άλλος δεν είχε χαθεί τόσο νωρίς από την κορυφή, χάσει μια σεζόν, περάσει τρία χρόνια με χειρουργεία και πόνους — και επιστρέψει για να ξαναγίνει βασιλιάς (δες πως παρουσιάζει την επιστροφή του το TNT Sports).

Ο Μαρκ Μάρκεθ το έκανε. Και απέδειξε πως οι θρύλοι δεν πεθαίνουν όταν πέφτουν. Αναγεννιούνται.