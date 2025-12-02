Από τον Τσάρλι Κερκ στον Εντ Γκιν: Τι διάβασαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

Το άρθρο της Wikipedia για τον Τσάρλι Κερκ ήταν το πιο διαβασμένο στην ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια φέτος. Η επισκεψιμότητα αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά τον θάνατό του στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν έγινε αντικείμενο συζήτησης σε πανεπιστημιακά φόρουμ.

Παρότι ο Κερκ ήταν ήδη γνωστή προσωπικότητα στις ΗΠΑ ως συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, ο θάνατός του συγκέντρωσε διεθνή κάλυψη.

Πάνω από το 40% των προβολών του πιο διαβασμένου λήμματος της αγγλόφωνης Wikipedia το 2025 προήλθε από χώρες εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Ιδρύματος Wikimedia, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που λειτουργεί την ιστοσελίδα, σύμφωνα με τον Guardian.

Το δεύτερο πιο διαβασμένο λήμμα ήταν το καθιερωμένο «θάνατοι της χρονιάς». Η λίστα των αξιοσημείωτων θανάτων του 2024 ήταν η πιο διαβασμένη πέρυσι. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Εντ Γκιν, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς Monster του Netflix. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ακόμη δύο αμερικανικές προσωπικότητες: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄.

Οι ταινίες και οι σειρές παραμένουν σταθερά στις κορυφαίες αναζητήσεις: The Sinners και Superman μπήκαν στο Τop 10, ενώ το Adolescence του Netflix κατέκτησε τη 17η θέση, με τις αναζητήσεις να εκτοξεύονται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του. Παράλληλα, το ενδιαφέρον για το Severance της Apple TV σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με την πρώτη του σεζόν, κατακτώντας τη 12η θέση στη λίστα.

Η αμερικανική πολιτική κατέλαβε το ένα τέταρτο της λίστας: η εντυπωσιακή πορεία του Zohran Mamdani προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης τον έφερε στην 7η θέση ακριβώς κάτω από τον Έλον Μασκ με την 20άδα να κλείνει κινηματογραφικά με την ταινία The Fantastic Four: First Steps.

Wikipedia: Τα πιο πολυδιαβασμένα λήμματα για το 2025