Από υπουργός... «πλασιέ» φαρμακευτικής

Κάποτε κρατούσε φακέλους υπουργείου· τώρα, όπως λένε οι «κακές γλώσσες», κρατά… δείγματα.

Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι πολιτικός που πριν λίγα χρόνια κατείχε υπουργικό θώκο στον χώρο της υγείας φέρεται να άλλαξε πρόσφατα κοστούμι και ρότα, περνώντας από τα υπουργικα έδρανα στα «ραντεβού» με φαρμακευτικές εταιρείες. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίζεται ιδιαιτέρως πρόθυμος να «διευκολύνει καταστάσεις».

Μάλιστα, σε πρόσφατη εκδήλωση —λένε οι πηγές μου — λειτούργησε κάτι παραπάνω από υποστηρικτικά για συγκεκριμένη φαρμακευτική εταιρεία, θυμίζοντας σε ορισμένους πως το know-how της εξουσίας δεν ξεχνιέται εύκολα… απλώς αλλάζει πελάτη.

Το ερώτημα, βέβαια, είναι αν στην κυβέρνηση έχουν εικόνα για το νέο ρόλο του πρώην υπουργού, ο οποίος —κατά τους ψιθύρους— παρουσιάζεται ως το απόλυτο «γαλλικό κλειδί» για να ξεμπλοκάρει υποθέσεις στον ιδιωτικό τομέα, δήθεν με τις… ευλογίες της κυβέρνησης.Κάτι που, όπως μαθαίνω, μάλλον ανήκει στη σφαίρα της υπερβολής, αν όχι της φαντασίας.

Σε κάθε περίπτωση, η αγορά του φαρμάκου δεν είναι παίξε-γέλασε — ιδίως όταν κάποιοι φαίνεται να μπλέκουν το παλιό τους αξίωμα με τις νέες τους φιλοδοξίες.