Αποφάσεις σταθμός έως και 29 Οκτωβρίου ειδικά για 6 ζώδια

Μπαίνουμε σε μία περίοδο στρατηγικής, μεθοδικότητας και σημαντικών αποφάσεων που θα έχουν μία τελική μορφή … Ο Ερμής εισέρχεται στις 6 Οκτωβρίου στο ζώδιο του Σκορπιού και από αυτή την θέση τόσο οι σκέψεις, όσο και οι επικοινωνίες έχουν χαρακτήρα διεισδυτικό, ερευνητικό, καχύποπτο, επίμονο, στρατηγικό. Έως και τις 29 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε σε μία διαδικασία παρατήρησης, επεξεργασίας, αξιοποιούμαι την ισχυρή μνήμη αλλά και το ένστικτο σε κάθε επιλογή που καλούμαστε να πάρουμε, εξιχνιάζουμε μυστήρια, αποκαλύπτουμε μυστικά αλλά έχουμε και την δύναμη να επικεντρώσουμε το νου σε ότι ουσιώδες κάνοντας τις επιλογές εκείνες που θα φέρουν ουσιαστική αναγέννηση στη ζωή μας.

Με την είσοδο του ο Ερμής στο Ζώδιο του Σκορπιού στις 6 Οκτωβρίου σχηματίζει την όψη τετραγώνου με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο, μία όψη που διεγείρει για δύο ημέρες, την καχυποψία, την εμμονή, τα σκάνδαλα, τις αποκαλύψεις…. Στις 18 Οκτωβρίου το τρίγωνο του Ερμή με τον Β. Δεσμό Σελήνης, προσφέρει ειδήσεις, προτάσεις, γνωριμίες αλλά και συμφωνίες που ανοίγουν μία νέα σημαντική προοπτική, ενώ από τις 24-29 Οκτωβρίου ο σχηματισμός θετικών αστρολογικών όψεων μεταξύ του Ερμή και του Άρη από το Σκορπιό με τον Δία από τον Καρκίνο, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από τους Ιχθύες επιφυλάσσουν τυχερές ευκαιρίες που θα έχουν μία σταθερή προοπτική και θα φέρουν την εκπλήρωση στόχων και σχεδίων!

Τα 6 ζώδια που θα έχουν σημαντικές και θετικές εξελίξεις

Σκορπιός – Αποφάσεις ζωής

Με τον Ερμή και τον Άρη στο ζώδιο σου, διανύεις μία περίοδο δράσης, πρωτοβουλίας, εξωστρέφειας, όπου τολμάς να κινήσεις τα νήματα και να εφαρμόσεις σκέψεις και ιδέες που θα σε πάνε ένα βήμα παρακάτω! Η δύναμη του νου αλλά και η ετοιμότητα της σκέψης και της πρωτοβουλίας, θα σε βοηθήσουν να κινήσεις ότι είχε μείνει στάσιμο το τελευταίο χρονικό διάστημα! Από τις 6-8 Οκτωβρίου, καταπολεμάς δυσάρεστες σκέψεις του παρελθόντος, στη συνέχεια την περίοδο από τις 16-20 Οκτωβρίου οι συνθήκες είναι ιδανικές για να κάνεις μία νέα επιλογή στη ζωή σου που θα σου προσφέρει χαρά, δημιουργικότητα, έμπνευση – ευνοούνται και οι νέες συμπωματικές αισθηματικές γνωριμίες-! Την περίοδο από τις 24-29 Οκτωβρίου είσαι γεμάτος αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση και σε ετοιμότητα να βάλεις μπροστά μεγάλα σχέδια ζωής που θα φέρουν σταθερότητα και ικανοποίηση στην ζωή σου!

Καρκίνος – Απόφαση για Χαρά, Δημιουργία και Νέα Ζωή

Με τον Ερμή από το Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου μπαίνεις σε μία περίοδο εκφραστικότητας και δημιουργικότητας με διάχυτη την ανάγκη σου να εκφράσεις όσα πραγματικά επιθυμείς και αισθάνεσαι. Αυτή η περίοδος φέρνει βαθύτερη κατανόηση των συναισθημάτων σου, αλλά και την ανάγκη να επενδύσεις μόνο σε ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Οι σκέψεις σου γίνονται πιο παθιασμένες, καλλιτεχνικές, μα και στρατηγικές∙ επιθυμείς να δημιουργήσεις κάτι ουσιαστικό, είτε πρόκειται για σχέση, έργο, είτε για προσωπικό στόχο.

Από 6–8 Οκτωβρίου, βυθίζεσαι σε έναν απολογισμό των καταστάσεων που σε πλήγωσαν στο παρελθόν, ανακαλύπτεις την ρίζα του προβλήματος στα αισθηματικά σου. Στην περίοδο 16–20 Οκτωβρίου, το τρίγωνο του Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό ανοίγει ένα νέο μονοπάτι στα αισθηματικά ή σε ένα δημιουργικό σχέδιο! . Τέλος, την περίοδο από τις 24–29 Οκτωβρίου, οι αρμονικές όψεις του Ερμή και του Άρη από τον Σκορπιό με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα ευνοούν χαρές, ειδήσεις και αποφάσεις που σταθεροποιούν την προσωπική σου ζωή. Ένα ρομάντζο μπορεί να πάρει πιο σοβαρή μορφή, ενώ ένα δημιουργικό σχέδιο να εξελιχθεί σε πηγή ικανοποίησης και επιτυχίας.

Ιχθύς – Αποφάσεις Εξέλιξης και Νέων Οριζόντων

Ο Ερμής από τον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου σε κάνει να βρίσκεσαι σε μια περίοδο πνευματικής αφύπνισης, διεύρυνσης γνώσεων και εσωτερικής κατανόησης. Οι σκέψεις σου αποκτούν βάθος και φιλοσοφικό χαρακτήρα· θέλεις να καταλάβεις όχι μόνο το «τι» αλλά και το «γιατί» πίσω από κάθε κατάσταση. Είναι η στιγμή που αναζητάς νόημα, προοπτική και στόχο σε ό,τι κάνεις, και παίρνεις αποφάσεις που ανοίγουν νέους δρόμους ζωής — είτε μέσα από σπουδές, ταξίδια, επαφές με το εξωτερικό ή ένα νέο πνευματικό μονοπάτι.

Από τις 6–8 Οκτωβρίου, το τετράγωνο Ερμή–Πλούτωνα σε κάνει πιο καχύποπτο ή ανήσυχο για μελλοντικά σχέδια· ωστόσο, αποκαλύπτει και τι πρέπει να αλλάξεις στη σκέψη σου για να προχωρήσεις. Το διάστημα 16–20 Οκτωβρίου, το τρίγωνο του Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό ανοίγει ευκαιρίες για επαφές, συμφωνίες ή γνωριμίες που σε οδηγούν σε ένα νέο ξεκίνημα. Από τις 24–29 Οκτωβρίου, οι θετικές όψεις του Ερμή και του Άρη με τον Δία , τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να πάρεις σταθερές αποφάσεις ζωής: ένα ταξίδι, μια μετακίνηση, μια συμφωνία ή μια νέα συνεργασία μπορεί να αλλάξει οριστικά την πορεία σου.

Ταύρος – Αποφάσεις για την εξέλιξη σχέσεων και συνεργασιών

Ο Ερμής από τον Σκορπιό έως τις 29 Οκτωβρίου σε βάζει σε μία περίοδο σκέψεων, συζητήσεων και επαφών που αφορούν τον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών σου. Αυτή η περίοδος φέρνει στο προσκήνιο διάλογους ουσίας, ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις που αφορούν το “μαζί”. Οι σκέψεις σου εστιάζονται στους ανθρώπους που σε περιβάλλουν, ενώ η ανάγκη σου να γνωρίζεις την αλήθεια πίσω από τις προθέσεις τους σε οδηγεί σε πιο διεισδυτική επικοινωνία. Δεν σε ικανοποιούν τα επιφανειακά λόγια ζητάς ουσία, συνέπεια και συναισθηματική ειλικρίνεια. Από τις 6–8 Οκτωβρίου, το τετράγωνο Ερμή–Πλούτωνα εντείνει το πάθος και τη ζήλια στις σχέσεις, όμως σου αποκαλύπτει και τι πρέπει να διορθωθεί σε ένα δεσμό ή σε μία συνεργασία. Στην περίοδο 16–20 Οκτωβρίου, το τρίγωνο του Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό ευνοεί σημαντικές γνωριμίες ή συμφωνίες που αλλάζουν θετικά το μέλλον σου. Και από 24–29 Οκτωβρίου, με τις θετικές όψεις του Ερμή και του Άρη από τον Σκορπιό με τον Δία στον Καρκίνο, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στους Ιχθύες, μπορείς να προχωρήσεις σε μια σταθερή δέσμευση ή επαγγελματική συνεργασία με πολύ καλή προοπτική.

Παρθένος – Αποφάσεις Επικοινωνίας και Νέων Κατευθύνσεων

Ο Ερμής, κυβερνήτης του ζωδίου σου, κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού έως τις 29 Οκτωβρίου, ενεργοποιώντας τον τομέα της επικοινωνίας, των συμφωνιών, των επαφών και των μετακινήσεων. Αυτή η διέλευση σε φέρνει σε μια φάση πνευματικής εγρήγορσης, στρατηγικής σκέψης και συναισθηματικής αντίληψης των γεγονότων γύρω σου. Λες λιγότερα, παρατηρείς περισσότερα, και κάθε σου απόφαση έχει σκοπό και ουσία. Είναι η ιδανική περίοδος για να οργανώσεις συζητήσεις, συμβόλαια ή εμπορικές κινήσεις που απαιτούν διπλωματία και μεθοδικότητα.

Από 6–8 Οκτωβρίου, με το τετράγωνο Ερμή–Πλούτωνα, έρχεσαι αντιμέτωπος με έντονα λόγια, παρασκηνιακές καταστάσεις ή αποκαλύψεις που σε βοηθούν να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις των άλλων. 16–20 Οκτωβρίου, το τρίγωνο του Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό σου φέρνει σημαντικά νέα ή προτάσεις που ανοίγουν νέες επαγγελματικές ή προσωπικές κατευθύνσεις. Και από 24–29 Οκτωβρίου, οι θετικές όψεις του Ερμή και του Άρη από τον Σκορπιό με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα ενισχύουν συμφωνίες, σχέσεις, ταξίδια και εκπαιδευτικά σχέδια.

Η περίοδος αυτή σε βοηθά να ξαναορίσεις τον τρόπο που επικοινωνείς, να αφήσεις πίσω φόβους ή παλιές αντιλήψεις και να πάρεις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη νέα σου πορεία.

Αιγόκερως – Αποφάσεις για Στόχους και Κοινωνική Πορεία

Το διάστημα από τις 6-29 Οκτωβρίου αγαπητέ μου Αιγόκερε, κρίνεται αστρολογικά αρκετά εξωστρεφές, κοινωνικό και σε παρακινεί να ανοιχτείς, να εκφραστείς και να αξιοποιήσεις τις ιδέες και τις γνωριμίες σου! Αυτή την περίοδο λειτουργείς με στρατηγική, διορατικότητα και είσαι σε ετοιμότητα να χαράξεις την πορεία σου με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι συζητήσεις που γίνονται τώρα με φίλους, συνεργάτες ή ομοϊδεάτες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης φάσης της ζωής σου. Ο τρόπος που επικοινωνείς είναι πιο στοχευμένος και μεθοδικός — έχεις τη δύναμη να πείσεις, να οργανώσεις, να εμπνεύσεις και να κινητοποιήσεις τους άλλους γύρω από έναν κοινό σκοπό.

Από 6–8 Οκτωβρίου, το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα μπορεί να φέρει εντάσεις ή αποκαλύψεις μέσα σε ομάδες ή φιλικές σχέσεις, αλλά θα λειτουργήσει αποκαλυπτικά για το ποιοι πραγματικά σε στηρίζουν. 16–20 Οκτωβρίου, το τρίγωνο του Ερμή με τον Βόρειο Δεσμό ευνοεί νέες συνεργασίες και γνωριμίες με άτομα που θα αποδειχθούν καθοριστικά για την εξέλιξή σου. Και από 24–29 Οκτωβρίου, οι αρμονικές όψεις του Ερμή και του Άρη με τον Δία, τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσφέρουν ευκαιρίες σταθεροποίησης στόχων, επιτυχία σε επαγγελματικά σχέδια, αλλά και στήριξη από ανθρώπους που σε εκτιμούν.Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί μία αποφασιστική στροφή προς το μέλλον· οι επιλογές που κάνεις τώρα χαράζουν τη μακροπρόθεσμη πορεία σου με σταθερότητα και κύρος.

Ουδέτερη αλλά σημαντική θα είναι η επιρροή του Ερμή στο Σκορπιό και για τα παρακάτω ζώδια:

Κριός – Οικονομική Αναγέννηση και Στρατηγικές Κινήσεις

Μπαίνεις σε περίοδο όπου οι αποφάσεις σου γύρω από οικονομικά, κοινά συμφέροντα και συναισθηματικές σχέσεις απαιτούν διορατικότητα. Ώρα να αναλάβεις τον έλεγχο και να αφήσεις πίσω ό,τι σε αποδυναμώνει.

Δίδυμος – Αναδιοργάνωση και Επαγγελματική Επαναφορά

Η σκέψη σου γίνεται πρακτική και διεισδυτική. Αλλάζεις ρυθμούς, βάζεις σε τάξη την καθημερινότητά σου και βρίσκεις τρόπους να δουλεύεις πιο έξυπνα. Από τις 24–29/10, έρχονται λύσεις που σταθεροποιούν τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου.

Λέων – Απόφαση για Σταθερότητα και Συναισθηματική Ασφάλεια

Ο Ερμής επηρεάζει άμεσα θέματα σπιτιού και οικογένειας. Αναζητάς ουσία και αλήθειες. Μέσα από συζητήσεις ή αποκαλύψεις, παίρνεις αποφάσεις που θα σε βοηθήσουν να χτίσεις πιο σταθερό έδαφος για το μέλλον.

Ζυγός – Επαναπροσδιορισμός Αξιών και Οικονομική Σταθερότητα

Η προσοχή σου στρέφεται σε χρήματα, περιουσιακά και σε συναισθηματικά ζητήματα! Με επιμονή και στρατηγική, μπορείς να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να κάνεις κινήσεις που αυξάνουν το αίσθημα ασφάλειας.

Τοξότης – Εσωτερική Διαύγεια και Μυστικές Αποφάσεις

Η διαίσθηση σου είναι πανίσχυρη· καταλαβαίνεις όσα οι άλλοι δεν τολμούν να πουν. Μπαίνεις σε φάση εσωτερικής κάθαρσης και κλείνεις κύκλους σιωπηλά αλλά οριστικά. Από τα τέλη Οκτωβρίου, ξαναβρίσκεις τη δύναμή σου.

Υδροχόος – Καθοριστικές Αποφάσεις Καριέρας

Ο Ερμής από το Σκορπιό φέρνει ευκαιρίες για πρόοδο, αλλά και σημαντικές συζητήσεις με ανώτερους ή συνεργάτες. Μεθοδική σκέψη, στρατηγική και συγκέντρωση σε οδηγούν σε αναγνώριση και επαγγελματική σταθερότητα.