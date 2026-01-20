Απόφαση «βόμβα» για την περιουσία του Γιώργου Τράγκα - Γιατί παύθηκε ο συνεκτελεστής της διαθήκης

Νέα σημαντική εξέλιξη καταγράφεται στη δικαστική διαμάχη γύρω από την κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε πλήρως και ομόφωνα τις εφέσεις που είχαν ασκηθεί από τον πρώην συνεκτελεστή της διαθήκης, Ivo Ottavio Francencon, και τη χήρα του εκλιπόντος δημοσιογράφου, Μαρία Καρρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Νίκος Αγαπηνός, πληρεξούσιος δικηγόρος του γιου του εκδότη, Γιάννη Τράγκα, το δικαστήριο έκρινε οριστικά και αμετάκλητα ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν εν ζωή φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και όχι Μονακό, κλείνοντας ένα από τα βασικά και πιο αμφισβητούμενα νομικά μέτωπα της υπόθεσης.

Παράλληλα, το δικαστήριο προχώρησε στην παύση του Ivo Ottavio Francencon από τη θέση του συνεκτελεστή της διαθήκης, αποδίδοντάς του –σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου– πράξεις που στοιχειοθετούν το κακούργημα της απιστίας. Ειδικότερα, του καταλογίστηκαν πληρωμές άνω των 307.000 ευρώ, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν συνδέονταν με τη διαχείριση της κληρονομίας και απέφεραν παράνομο οικονομικό όφελος στη Μαρία Καρρά.

Οι κατηγορίες του Γιάννη Τράγκα στη χήρα του εκδότη

Σημειώνεται πως, όπως αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του flash.gr, ο Γιάννης Τράγκας κατηγορούσε τη Μαρία Καρρά ότι προσπαθούσε να μεταφέρει τη δίκη στο Μονακό για να «παρακάμψει» τις δεσμεύσεις της περιουσίας από τις ελληνικές αρχές για ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, είχε κινηθεί δικαστικά στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους για να αποδείξει ότι ο πατέρας του ήταν ο μοναδικός μέτοχος της offshore εταιρείας Family Line, υποστηρίζοντας ότι η χήρα προσπαθούσε να ελέγξει μονομερώς τα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα σε Μπέβερλι Χιλς, Σεν Τροπέ κ.α.) μέσω αυτής της εταιρείας.

Μετά την απόφαση, μοναδικός εκτελεστής της διαθήκης ορίζεται πλέον ο Έλληνας συμβολαιογράφος Στέφανος Βασιλάκης, με κύρια αποστολή τη διασφάλιση των συμφερόντων της κληρονομίας και των κληρονόμων, καθώς και την άμεση ικανοποίηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να αρθούν δεσμεύσεις και να αποτραπεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης βαρύτητας, καθώς –όπως επισημαίνεται– παρουσιάζει αυξημένο νομικό ενδιαφέρον τόσο ως προς τη συλλογιστική της όσο και ως προς τις κρίσιμες παραδοχές της.