Απογευματινό (λόγω Μουντιάλ) ποτάκι στην... ταράτσα της Πειραιώς

Καλό καλοκαίρι…με στυλ λέει απόψε η Γραμματεία Παραγωγικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διοργανώνει ένα... early drink στο rooftop των κεντρικών γραφείων του κόμματος στην Πειραιώς.

Προσκεκλημένοι όλοι οι επικεφαλής των Επιμελητηρίων της χώρας, αλλά όχι μόνον καθώς το «παρών» αναμένεται να δώσουν πλήθος κομματικών επιτελών της Νέας Δημοκρατίας, όπως πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ ανά την επικράτεια. Το ραντεβού έχει κλειστεί σχετικά νωρίς, για τις 7 και μισή το απόγευμα συγκεκριμένα και για όποιον διερωτάται ευλόγως για τις συνθήκες ζέστης, που θα επικρατούν εκείνη την ώρα, η εξήγηση κρύβεται στο…Μουντιάλ.

Κανείς, εξάλλου, δεν θέλει να «αναμετρηθεί» με τη γοητεία, που είναι βέβαιο πως ασκεί στο ευρύ κοινό ο δεύτερος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Πάντως η βραδιά θα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς χαιρετισμούς έχει προγραμματιστεί να απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και κατά τα φαινόμενα εκ νέου υποψήφιος, Κώστας Μπακογιάννης, ο Γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος, Γιάννης Σμυρλής.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω μάζωξη τείνει να γίνει θεσμός, καθώς είναι ο τρίτος συνεχόμενος χρόνος, που θα λάβει χώρα, ωστόσο, η πρώτη φορά, που θα γίνει σε…αμιγώς προεκλογικό κλίμα.