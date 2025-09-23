Αποκαλύφθηκε το Vectis: Ποιο είναι το νέο drone «δολοφόνος» τελευταίας γενιάς

Το Vectis της Lockheed Martin, που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, είναι ένα εξαιρετικά ικανό, προσαρμόσιμο και ευέλικτο drone.

«Το Vectis είναι το αποκορύφωμα της εμπειρίας μας στην ενσωμάτωση σύνθετων συστημάτων, την ανάπτυξη προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών και την αυτονομία», δήλωσε ο OJ Sanchez, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Lockheed Martin Skunk Works. «Δεν κατασκευάζουμε απλώς μια νέα πλατφόρμα – δημιουργούμε ένα νέο πρότυπο για την αεροπορική ισχύ με βάση ένα πλαίσιο ευέλικτων drones υψηλής απόδοσης, προσαρμόσιμο και προσιτό».

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το Vectis

Το Vectis αποτελεί τη νεότερη δημιουργία της θρυλικής διεύθυνσης Skunk Works της Lockheed Martin, που έχει δημιουργήσει αεροσκάφη όπως τα U-2, SR-71 Blackbird και F-117 Nighthawk. Το drone έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτικά κεφάλαια της εταιρείας και, αν και δεν έχει ακόμη πετάξει, ήδη χαρακτηρίζεται ως game-changer που μπορεί να προσφέρει στις ΗΠΑ και τους συμμάχους της σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τη Sun, μεγαλύτερο από ένα drone τύπου πυραύλου αλλά μικρότερο από ένα μαχητικό F-16, το Vectis ανήκει στην κατηγορία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ομάδας 5, που σημαίνει ότι ζυγίζει πάνω από 1.320 λίβρες και μπορεί να πετάξει σε εξαιρετικά ύψη.



Οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν ένα σχήμα δέλτα πτέρυγας χωρίς ουρά, που αποφεύγει τα ραντάρ, με άτρακτο εστιασμένη στη μυστικότητα και εισόδους κινητήρα τοποθετημένες στην κορυφή. Το drone θα είναι σε θέση να εκτελεί επιθέσεις ακριβείας, ηλεκτρονικό πόλεμο, επιτήρηση, καθώς και αμυντικές και επιθετικές αεροπορικές μάχες.



Το σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να πετάξει ανεξάρτητα ή να λειτουργήσει ως «πιστός συνοδός» των πιο προηγμένων αμερικανικών αεροσκαφών, όπως το F-35 Lightning II. Και σε αντίθεση με πολλά άλλα, η Lockheed δηλώνει ότι το Vectis δεν θα προορίζεται μόνο για τον αμερικανικό στρατό.



Το drone προωθείται σε συμμάχους και συνεργάτες σε όλον τον κόσμο, διαθέτει ανοιχτή αρχιτεκτονική για αναβαθμίσεις και έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την προσιτή τιμή, χάρη στον ψηφιακό σχεδιασμό και την προηγμένη κατασκευή.

Η αποκάλυψη έρχεται σε κρίσιμη στιγμή, καθώς η αμερικανική αεροπορία είναι σήμερα η μικρότερη στην ιστορία της, διαθέτοντας λιγότερα από τα μισά μαχητικά που είχε το 1987, ενώ τα αεροσκάφη αποσύρονται ταχύτερα από ό,τι αντικαθίστανται. Τα φθηνά, AI-driven drones όπως το Vectis θεωρούνται πολλαπλασιαστές δύναμης που μπορούν να συνοδεύουν τα επανδρωμένα μαχητικά και να υπερφορτώνουν τις εχθρικές αεράμυνες.

Ο στρατηγός David Allvin, αρχηγός της αμερικανικής αεροπορίας, δήλωσε νωρίτερα φέτος: «Το CCA αφορά την επίτευξη αποφασιστικού πλεονεκτήματος σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα επιταχύνει την ανάπτυξη μέσω καινοτόμου σχεδιασμού και στρατηγικών προμηθειών και οι προμηθευτές πληρούν ή υπερβαίνουν κρίσιμους στόχους. Αυτά τα αεροσκάφη θα μας βοηθήσουν να μετατρέψουμε την ετοιμότητα σε επιχειρησιακή κυριαρχία».



Το Vectis αναμένεται να πετάξει εντός δύο ετών και να είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2028. Η Lockheed αναφέρει ότι το drone θα έχει εμβέλεια για επιχειρήσεις όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά και στον Ινδο-Ειρηνικό, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

