Αποκάλυψη: Κύκλωμα υφαρπαγής ακινήτων - «φιλέτων» σε όλη την Ελλάδα - Τα «ορφανά» και οι «τρύπες»

Μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί έρχεται στην επιφάνεια, καθώς επιτήδειοι φαίνεται να εκμεταλλεύονται «τρύπες» στο Εθνικό Κτηματολόγιο και να δηλώνουν ακίνητα - «φιλέτα» σε ακριβές περιοχές μέσω χρησικτησίας. Το καλά οργανωμένο κύκλωμα υφαρπαγής ακινήτων ξεδιπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα, με θύματα νόμιμους ιδιοκτήτες που βλέπουν τις περιουσίες τους να αλλάζουν χέρια εν αγνοία τους.

Ειδικότερα, κάποιοι εκμεταλλεύονται «τρύπες» στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου για να εντοπίσουν «ορφανά» ακίνητα-φιλέτα σε διάφορες περιοχές της χώρας - από τις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι την Αθήνα (Κηφισιά, Βούλα) και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται κυρίως για ακίνητα που ανήκουν σε Έλληνες του εξωτερικού ή σε ηλικιωμένους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν φροντίσει εγκαίρως να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία τους.

Με ελλιπή έγγραφα και μέσω της διαδικασίας της χρησικτησίας, οι επιτήδειοι κατορθώνουν να τα εμφανίσουν ως δικά τους, «περνώντας» στην ουσία ξένη περιουσία στο όνομά τους. Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μπορεί κάποιος εύκολα να υποθέσει ότι για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρχει εσωτερική πληροφόρηση.

Οι δύο βασικές περιπτώσεις

Μάλιστα, όπως δήλωσε η Γραμματή Μπακλατσή, τοπογράφος μηχανικός, μιλώντας στην «Επόμενη Μέρα» του Action24, δυο είναι οι σημαντικές περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί. Ειδικότερα, ανέφερε: «Η πρώτη, που μάλιστα την αποκάλυψε και το ίδιο το Κτηματολόγιο πριν από λίγους μήνες, αφορά έναν δικηγόρο από την Αθήνα, ο οποίος προσπάθησε να δηλώσει πέντε ακίνητα στο Αγκίστρι, στις Σπέτσες και σε άλλα νησιά, μέσω της διαδικασίας της χρησικτησίας. Χρησιμοποίησε τον ίδιο συμβολαιογράφο, τον ίδιο τοπογράφο από τη Θεσσαλονίκη, ακόμη και τους ίδιους μάρτυρες. Φάνηκε δηλαδή πως υπήρχε κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη που «έστηνε» υποθέσεις για να δηλώνονται ακίνητα σε νησιά-φιλέτα».

Ενώ, σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση επεσήμανε ότι «η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους κατοικούν στις ίδιες περιοχές και γνωρίζουν ότι σπίτια ή χωράφια έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα, είτε επειδή οι ιδιοκτήτες ζουν στο εξωτερικό είτε επειδή υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι. Αυτοί έβρισκαν την ευκαιρία και, με τις ίδιες μεθόδους, τα δήλωναν. Κάποιοι πιο «έξυπνοι» και καλά καθοδηγημένοι από δικηγόρους και τοπογράφους έστηναν ακόμη και εικονικά δικαστήρια: κατέθεταν αγωγές μεταξύ τους, συμφωνούσαν ο εναγόμενος να μην εμφανιστεί ποτέ, και έτσι έβγαινε δικαστική απόφαση ερήμην του, που αναγνώριζε το ακίνητο στον «ενάγοντα». Αυτή η απόφαση καταχωριζόταν υποχρεωτικά στο Κτηματολόγιο, νομιμοποιώντας την απάτη».