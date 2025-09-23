Ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα - Αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας εισέρχονται στην ψηφιακή εποχή διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας καθώς ολοκληρώθηκε το Κτηματολόγιο για το σύνολο των ακινήτων στις δυο ΠΕ με την ένταξη 22 νέων περιοχών.



Η ενσωμάτωση 578.842 ιδιοκτησιών και 708.029 δικαιωμάτων από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου σε καθεστώς λειτουργίας κτηματολογίου εγκαινιάζει μία νέα εποχή ταχύτητας, διαφάνειας και νομικής ασφάλειας στις συναλλαγές, καταργώντας τη γραφειοκρατία και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Κτηματολόγιο.



Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές που εντάσσονται:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας



Δήμος Αγράφων



Δήμος Καρπενησίου: α) Δημοτική Ενότητα Δομνίστας β) Δημοτική Ενότητα Καρπενησίου (Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Βλαχέρνης, Αγίου Νικολάου, Βουτύρου, Καλεσμένου, Μυρίκης, Παππαρουσίου, Παυλοπούλου, Σελλών, Στενώματος, Στεφανίου, Φιδακίων) γ) Δημοτική Ενότητα Κτημενίων δ) Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς (Τοπικές Κοινότητες Δερματίου, Νοστίμου, Καρίτσης Καρπενησίου, Μικρού Χωρίου, Συγκρέλλου, Χελιδόνος) ε) Δημοτική Ενότητα Προυσσού και στ) Δημοτική Ενότητα Φουρνά.

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας



Δήμος Δομοκού



Δήμος Λαμιέων: α) Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου β) Δημοτική Ενότητα Λαμιέων (Δημοτικές Κοινότητες Ροδίτσης, Σταυρού και Τοπικές Κοινότητες: Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Κόμματος, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Φραντζή) γ) Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου δ) Δημοτική Ενότητα Παύλιανης και ε) Δημοτική Ενότητα Υπάτης



Δήμος Λοκρών: α) Δημοτική Ενότητα Αταλάντης (Τοπικές Κοινότητες: Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου) β) Δημοτική Ενότητα Δαφνουσίων (Τοπική Κοινότητα Γουλεμίου) και γ) Δημοτική Ενότητα Οπουντίων (Τοπική Κοινότητα Λαρύμνης)



Δήμος Μακρακώμης



Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου: α) Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και β) Δημοτική Ενότητα Μώλου



Δήμος Στυλίδας

Από εδώ και στο εξής, όλες οι συναλλαγές με το Κτηματολόγιο θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά ψηφιακά.