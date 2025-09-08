Κτηματολόγιο: Έρχεται το ψηφιακό «one stop shop» για άδειες και δόμηση - Τι αλλάζει για τους πολίτες

Μια μεγάλη θεσμική τομή που αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται οι άδειες δόμησης και γίνονται οι έλεγχοι κατασκευών μπαίνει σε εφαρμογή. Με τη νέα μεταρρύθμιση που υλοποιείται σε κυβερνητικό επίπεδο oι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) εντάσσονται στο Ελληνικό Κτηματολόγιο δημιουργώντας έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο, με στόχο τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τι αλλάζει για πολίτες και μηχανικούς

Η νέα μεταρρύθμιση υπόσχεται να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία, συγκεντρώνοντας όλες τις διαδικασίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον:

Υπηρεσίες μίας στάσης (one-stop-shop): όλες οι διαδικασίες συγκεντρώνονται σε ενιαία πλατφόρμα, μειώνοντας δραστικά χρόνο και κόστος.

Διαλειτουργικότητα: e-Άδειες, δηλώσεις αυθαιρέτων και Κτηματολόγιο επικοινωνούν μέσω G-Cloud, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε δεδομένα.

Νέοι ψηφιακοί χάρτες και κωδικοποίηση νομοθεσίας για ξεκάθαρο πολεοδομικό πλαίσιο.

Κέντρα Δόμησης με κεντρικό συντονισμό και ενιαία εποπτεία για διαφάνεια και οργάνωση.

Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών: το δίκτυο Κτηματολογικών Γραφείων καλύπτει ήδη το 97% της χώρας.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα δίνουν σε μηχανικούς και πολίτες εύκολη πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες για τα ακίνητα.

Στόχος είναι η μετάβαση σε μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία, όπου η έκδοση άδειας δεν θα θυμίζει τον σημερινό «γολγοθά», αλλά μια απλή και αξιόπιστη υπηρεσία.

Συντονισμένη κυβερνητική δράση

Η ένταξη των ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο δεν είναι μεμονωμένη κίνηση, αλλά κομμάτι μιας ενιαίας στρατηγικής της κυβέρνησης σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Ο σχεδιασμός γίνεται με τρόπο ώστε:

να αποφεύγονται επικαλύψεις,

να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες,

να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία όλων των υπηρεσιών.

Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους

Η μεταρρύθμιση δεν αλλάζει τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Το υπάρχον προσωπικό παραμένει στη θέση του, ενώ τα νέα Κέντρα Δόμησης θα στελεχωθούν από υπαλλήλους των ΥΔΟΜ μέσω οικειοθελούς μετακίνησης.

Δεν επηρεάζονται θέσεις, δικαιώματα ή καθήκοντα των σημερινών εργαζομένων.

Οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στα νέα Κέντρα θα έχουν κίνητρα εξέλιξης και θα δουλεύουν σε αναβαθμισμένο πλαίσιο με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Στους Δήμους παραμένουν τα τμήματα πολεοδομικού σχεδιασμού, διατηρώντας τον τοπικό χαρακτήρα τους.

Επόμενα βήματα

Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει ότι η μεταρρύθμιση αυτή είναι κομβική για τη διαφάνεια και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ακολουθεί διάλογος με το Κτηματολόγιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η μετάβαση να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά.



Με λίγα λόγια, η μεταφορά των ΥΔΟΜ στο Κτηματολόγιο φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη γραφειοκρατία δεκαετιών και να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος που θα εξυπηρετεί τον πολίτη, όχι το αντίστροφο.