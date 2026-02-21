Αποκριάτικο Σάββατο με κέφι και εξελίξεις για 6 ζώδια σήμερα 21/2

Μπαίνουμε στο τελευταίο και πιο εκρηκτικό Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, με τη διάθεση να χτυπάει "κόκκινο"! Η ενέργεια της ημέρας είναι γεμάτη ζωντάνια, καθώς η Σελήνη από το πύρινο ζώδιο του Κριού συναντά σε μια υπέροχη όψη εξαγώνου τον Άρη από τον Υδροχόο. Αυτός ο συνδυασμός είναι η τέλεια "σπίθα" για να ξεκινήσουμε το τριήμερο με δράση, αυθορμητισμό και πολλή κοινωνικότητα. Νιώθουμε την ανάγκη να βγούμε έξω, να διασκεδάσουμε και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας, αφήνοντας για λίγο πίσω τις σοβαρές σκέψεις των προηγούμενων ημερών.

Ωστόσο, το αστρολογικό σκηνικό έχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να προσέξουμε για να μην πάνε τα σχέδιά μας στράφι. Ενώ το πρωινό προσφέρεται για οργάνωση, αγορές της τελευταίας στιγμής και οριστικές συνεννοήσεις, από το μεσημέρι και μετά η Σελήνη εισέρχεται σε φάση κενής πορείας. Αυτό σημαίνει πως ο ρυθμός "σπάει" και οι συνεννοήσεις μπορεί να γίνουν λίγο χαοτικές. Μην αφήσετε σημαντικές λεπτομέρειες για το απόγευμα, καθώς η ασυνεννοησία παραμονεύει. Το κλειδί για σήμερα είναι ο αυθορμητισμός: οι καλύτερες στιγμές θα είναι εκείνες που δεν έχουμε σχεδιάσει!

Τι προβλέπουν τα άστρα για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου; Διάβασε τις ημερήσιες αστρολογικές σου τάσεις!

Κριός – Αποκριάτικη Διάθεση

Σάββατο εγρήγορσης και κινητοποίησης ξεκινά για το ζώδιο σου αγαπητέ μου Κριέ, καθώς η Σελήνη κινείται στο δικό σου ζώδιο, σχηματίζοντας εξάγωνο με τον κυβερνήτη του ζωδίου σου τον Άρη από τον Υδροχόο! Μέχρι το μεσημέρι είσαι δραστήριος, οργανώνεις το πρόγραμμα του τριημέρου, κοινωνικοποιείσαι, γελάς και απολαμβάνεις στιγμές! Τι θέλω ωστόσο να προσέξεις; Από το μεσημέρι η Σελήνη θα είναι κενής πορείας στο ζώδιο σου και δεν βοηθά ιδιαίτερα την έναρξη σχεδίων! Ότι νέο κανονίζεις λοιπόν, φρόντισε να είναι ως το μεσημεράκι και μετά κάνε μία παύση για ξεκούραση! AstroTip: Οι πρωτοβουλίες σου μπορούν να φέρουν ανανέωση, αρκεί να επιλέξεις σωστά τους ανθρώπους που θα σε συντροφεύουν στα σχέδιά σου!

Ταύρος – Μυστικά Σχέδια και Χαλάρωση

Φίλε μου Ταύρε, το Σάββατο σου ξεκινά με μια διάθεση να μείνεις λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου ή να οργανώσεις κάτι όμορφο και "κεκλεισμένων των θυρών"! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σου δίνει την ώθηση να τακτοποιήσεις επαγγελματικές εκκρεμότητες νωρίς το πρωί, ώστε να απελευθερωθείς για το τριήμερο. Από το μεσημέρι και μετά, που η Σελήνη θα είναι κενής πορείας, μην πιέζεις τις καταστάσεις. Είναι η ιδανική ώρα για να φορέσεις κάτι άνετο, να χαλαρώσεις και να αφήσεις το μυαλό σου να ταξιδέψει. AstroTip: Η αποκριάτικη διάθεση μπορεί να κρύβεται και σε μια ήσυχη συγκέντρωση με λίγους και καλούς. Μην υπερβάλλεις σε κινήσεις που σε κουράζουν!

Δίδυμοι – Κοινωνική Εξωστρέφεια και Φίλοι

Δίδυμε, το πρωινό του Σαββάτου είναι "δικό σου"! Η Σελήνη στον Κριό σε εξάγωνο με τον Άρη σε γεμίζει ζωντάνια και σε σπρώχνει να βγεις έξω, να δεις κόσμο και να μπεις για τα καλά σε ρυθμούς καρναβαλιού. Οι ιδέες σου πέφτουν βροχή και οι επαφές με φίλους σου δίνουν μεγάλη χαρά. Πρόσεξε όμως: μετά το μεσημέρι, με τη Σελήνη σε κενή πορεία, οι συνεννοήσεις μπορεί να μπερδευτούν. Αν έχετε κανονίσει μεγάλη παρέα, φροντίστε να έχετε κατασταλάξει στο πού θα πάτε από νωρίς! AstroTip: Εκμεταλλεύσου το πρωινό για να κάνεις δημόσιες σχέσεις. Το βράδυ άφησε τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς αυστηρό πρόγραμμα.

Καρκίνος – Στόχοι και Προβολή

Αγαπητέ Καρκίνε, ξεκινάς το Σάββατο με το βλέμμα στραμμένο στις κοινωνικές σου υποχρεώσεις και την εικόνα σου. Το εξάγωνο Σελήνης-Άρη σε βοηθά να κλείσεις συμφωνίες ή να πάρεις πρωτοβουλίες που θα σε ενδυναμώσουν ενώ λαμβάνεις και μία ανακούφιση στα οικονομικά. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, η Σελήνη κενής πορείας σου λέει να κατεβάσεις ταχύτητα στις δραστηριότητές σου. Μην ξεκινήσεις κάτι καινούργιο για το σπίτι ή τη δουλειά, απλά απόλαυσε τους καρπούς των πρωινών σου προσπαθειών. AstroTip: Μην αφήνεις το άγχος και την τελειομανία να σου χαλάσουν το κέφι. Η μέρα θέλει χαμόγελο και λιγότερη σοβαρότητα!

Λέων – Εξορμήσεις και Κέφι

Λιοντάρι μου, η περιπέτεια σε καλεί! Το πρωινό του Σαββάτου είναι εξαιρετικό για να σχεδιάσεις μια απόδραση ή μια αποκριάτικη εξόρμηση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σου δίνει τον ενθουσιασμό που χρειάζεσαι για να γίνεις η "ψυχή" της παρέας. Επικοινωνείς με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά και το κλίμα είναι άκρως αισιόδοξο. Προσοχή όμως στις μετακινήσεις και στις νέες αποφάσεις μετά το μεσημέρι, καθώς η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να φέρει μικροκαθυστερήσεις ή ασυνεννοησία. AstroTip: Ζήσε τη στιγμή και μην ψάχνεις για το τέλειο πλάνο. Ο αυθορμητισμός είναι ο καλύτερος σου σύμμαχος για να περάσεις ένα αξέχαστο Σάββατο!

Παρθένος – Ένστικτο και Οικονομικές Ευκαιρίες

Φίλε Παρθένε, το Σάββατο σου ξεκινά με μια έντονη εσωτερική εγρήγορση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε βοηθά να τακτοποιήσεις γρήγορα κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες ή να κάνεις μια συμφέρουσα αγορά για τις αποκριάτικες ετοιμασίες σου! Μέχρι το μεσημέρι η διαίσθησή σου λειτουργεί ρολόι. Μετά τις μεσημεριανές ώρες όμως, η Σελήνη σε κενή πορεία σε καλεί να χαλαρώσεις. Μην μπαίνεις σε δύσκολες συζητήσεις για τα οικονομικά ή τα προσωπικά σου, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι μια τρύπα στο νερό. AstroTip: Δώσε βάση στο ένστικτό σου τις πρωινές ώρες και μετά άφησε τα πράγματα να κυλήσουν χωρίς πίεση. Η μέρα θέλει ροή!

Ζυγός – Επαφές και Συνεργασίες

Αγαπητέ μου Ζυγέ, το πρωινό του Σαββάτου είναι ιδανικό για να έρθεις πιο κοντά με τον σύντροφό σου ή με πρόσωπα αγαπημένα. Το εξάγωνο Σελήνης – Άρη σου δίνει τον δυναμισμό να πάρεις πρωτοβουλίες για κοινές εξόδους και διασκέδαση. Αν έχεις κανονίσει κάποιο πάρτι ή εκδήλωση, φρόντισε να οριστικοποιήσεις τις λεπτομέρειες μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια, η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να φέρει μια μικρή δυσκολία στη συνεννόηση ή αναβολές της τελευταίας στιγμής. Μην πτοείσαι, απλώς πήγαινε με το ρεύμα της παρέας! AstroTip: Η καλή παρέα είναι το παν. Μην αναλώνεσαι σε λεπτομέρειες που μπορεί να μην πάνε βάσει σχεδίου μετά το μεσημέρι.

Σκορπιός – Δράση και Καθημερινές Λύσεις

Σκορπιέ μου, ξεκινάς την ημέρα σου με τρομερή ταχύτητα! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε ενεργοποιεί να τελειώσεις με δουλειές και τις εκκρεμότητές σου σε χρόνο ντε-τε, ώστε να έχεις ελεύθερο το τριήμερο. Μέχρι το μεσημέρι είσαι αποτελεσματικός και γεμάτος ενέργεια. Μετά, όμως, η Σελήνη κενής πορείας σου λέει ότι ήρθε η ώρα για ένα διάλειμμα. Μην ξεκινήσεις κάποιο νέο εγχείρημα ή μια απαιτητική δουλειά, γιατί θα κουραστείς χωρίς λόγο. AstroTip: Φρόντισε το σώμα σου και την ευεξία σου. Ένα χαλαρό απόγευμα θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για το αποκριάτικο ξεφάντωμα που έρχεται!

Τοξότης – Δημιουργικότητα και Έρωτας

Φίλε μου Τοξότη, το Σάββατο ξεκινά με τα "χρώματα" της χαράς και του έρωτα! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη από τον Υδροχόο σε κάνει ακαταμάχητο, επικοινωνιακό και έτοιμο για φλερτ. Είναι η καλύτερη ώρα να κανονίσεις κάτι δημιουργικό , να ασχοληθείς με ένα χόμπι που σε γεμίζει ή για να δραπετεύσεις για λίγο έξω από την πόλη για να απολαύσεις το τριήμερό σου. Από το μεσημέρι και μετά, η Σελήνη σε κενή πορεία στον Κριό δείχνει ότι ο ενθουσιασμός παραμένει, αλλά η οργάνωση κάπου "χάνεται". Μην περιμένεις συγκεκριμένες απαντήσεις από τα αγαπημένα σου πρόσωπα εκείνες τις ώρες. AstroTip: Άφησε το κέφι σου να σε οδηγήσει. Η μέρα δεν προσφέρεται για σοβαρές υποσχέσεις, αλλά για αυθεντικές στιγμές χαράς!

Αιγόκερως – Σπίτι και Οικογενειακή Θαλπωρή

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, το πρωινό είναι αφιερωμένο στον προσωπικό σου χώρο και στους δικούς σου ανθρώπους. Το εξάγωνο Σελήνης – Άρη σου δίνει την ώθηση να κάνεις κάποιες αλλαγές στο σπίτι ή να προετοιμάσεις ένα αποκριάτικο τραπέζι για την οικογένεια. Όλα κυλούν ευχάριστα μέχρι το μεσημέρι. Μετά, η Σελήνη κενής πορείας σε καλεί να ρίξεις τους ρυθμούς. Μην προσπαθήσεις να λύσεις οικογενειακά ζητήματα που χρονίζουν, γιατί το κλίμα θα είναι κάπως ασυνάρτητο. AstroTip: Ηρεμία και ξεκούραση είναι οι λέξεις-κλειδιά για το απόγευμά σου. Απόλαυσε τη ζεστασιά του σπιτιού σου χωρίς να σκέφτεσαι τις υποχρεώσεις και τις εκκρεμότητες

Υδροχόος – Επικοινωνία και Μετακινήσεις

Υδροχόε μου, σήμερα Σάββατο είσαι γεμάτος ενέργεια! Ο Άρης από το ζώδιό σου σε εξάγωνο με τη Σελήνη σε κάνει εξαιρετικά δραστήριο και κοινωνικό τις πρωινές ώρες. Είναι η κατάλληλη στιγμή για βόλτες, τηλέφωνα και σύντομες εξορμήσεις. Μετά το μεσημέρι, που η Σελήνη θα είναι κενής πορείας, πρόσεξε λίγο παραπάνω στις μετακινήσεις σου και μην δίνεις βάση σε πληροφορίες που ακούγονται κάπως... υπερβολικές. AstroTip: Η ενέργειά σου είναι στα ύψη, αλλά η συγκέντρωσή σου θα κάνει "φτερά" μετά το μεσημέρι. Μην αφήνεις τα νεύρα της στιγμής να σου χαλάσουν την επικοινωνία!

Ιχθύες – Ασφάλεια και Απολαύσεις

Φίλε μου Ιχθύ, το Σάββατο ξεκινά με έμφαση στις αισθήσεις και στις απολαύσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Άρη σε βοηθά να νιώσεις σίγουρος για τα βήματά σου και ίσως να κάνεις και κάποιες αγορές μέχρι το μεσημέρι. Είναι καλή ώρα να περιποιηθείς τον εαυτό σου ή να αγοράσεις κάτι που σου δίνει χαρά. Από το μεσημέρι και μετά, η Σελήνη κενής πορείας υποδηλώνει ότι η ροή της ημέρας γίνεται πιο χαλαρή χωρίς σπουδαίες μεταβολές. AstroTip: Απόλαυσε ένα καλό φαγητό ή μια όμορφη βόλτα χωρίς να κοιτάς το ρολόι. Η μέρα σου ανήκει, αρκεί να μην κυνηγάς το αποτέλεσμα αλλά την εμπειρία!