Απόκτησε το T-Roc με όφελος 5.000 ευρώ

Η Volkswagen παρουσιάζει το T-Roc Dream, μια ειδική έκδοση σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό premium χαρακτήρα, κορυφαίου εξοπλισμού και προσιτής τιμής.

Με 14.140 ταξινομήσεις στην Ελλάδα από το λανσάρισμα του μοντέλου το 2017 έως σήμερα, το T-Roc έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία του και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχει τη 2η θέση σε πωλήσεις, ακριβώς πίσω από το εμβληματικό Golf μεταξύ των μοντέλων της μάρκας.

Η έκδοση Dream βασίζεται στη δημοφιλή έκδοση Style και ενισχύεται με ένα πλούσιο πακέτο εξοπλισμού, που αναβαθμίζει την καθημερινή εμπειρία οδήγησης. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

• Μεταλλικό χρώμα με διχρωμία

• Φιμέ πίσω παράθυρα

• Προβολείς IQ.Light LED Matrix

• Dynamic Light Assist – Δυναμική ρύθμιση δέσμης προβολέων

• Εξωτερικό φωτισμό Ambient ανάμεσα στους εμπρός προβολείς

• Easy Open & Close – Σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών

• Σύστημα Keyless Access – Κλείδωμα/ξεκλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί με SAFELOCK

• Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού

Το συνολικό όφελος για τον πελάτη αγγίζει τις 5.000€, καθιστώντας το T-Roc Dream μία από τις πλέον ελκυστικές προτάσεις της κατηγορίας. Με προτεινόμενη τιμή λιανικής 30.980€, το T-Roc Dream συνδυάζει ισχυρό κινητήρα 1.5 TSI 150PS με το αυτόματο κιβώτιο DSG 7 σχέσεων, προσφέροντας κορυφαία τεχνολογία, ασφάλεια και άνεση.

Το T-Roc Dream απευθύνεται σε όσους θέλουν το αυτοκίνητό τους να εκπέμπει αυτοπεποίθηση και να τους ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Είναι ιδανικό για οικογένειες που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και την άνεση, για ζευγάρια που αναζητούν στυλ και χαρακτήρα, για ευέλικτες μετακινήσεις στην πόλη, καθώς και για όσους θέλουν ένα SUV που ταιριάζει σε κοντινές και μακρινές αποδράσεις. Ένα πολυδιάστατο SUV που συνδυάζει καθημερινή πρακτικότητα, άνεση και σύγχρονο lifestyle, προσφέροντας οδηγική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Volkswagen T-Roc Dream. Το best seller SUV που τα έχει όλα – και μπορείς να το αποκτήσεις άμεσα.