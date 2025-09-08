Πρεμιέρα για το Volkswagen ID. CROSS Concept

Η Volkswagen παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση του Μονάχου (IAA Mobility) το νέο ID. CROSS Concept, . Το μοντέλο συνδυάζει σχεδιασμό νέας γενιάς, κορυφαία τεχνολογία και χώρους που ξεπερνούν τα δεδομένα της κατηγορίας, αποτελώντας το προοίμιο για τα επερχόμενα ηλεκτρικά οχήματα εισαγωγικής κατηγορίας της μάρκας.

Ο Thomas Schäfer, CEO της Volkswagen, δήλωσε: «Από την αρχή στόχος μου ήταν να διαμορφώσω την καλύτερη εκδοχή της Volkswagen όλων των εποχών. Με το ID. CROSS Concept αποδεικνύουμε ότι τηρούμε τις δεσμεύσεις μας – με νέο σχεδιασμό, τεχνολογίες που μέχρι τώρα συναντούσαμε μόνο σε ανώτερες κατηγορίες, βελτιωμένη εργονομία και ποιότητα, και – επιτέλους – με ένα όνομα που συνδέεται ξανά με την αυθεντική ταυτότητα της Volkswagen».

Τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα από το 2026

Το ID. CROSS Concept αποτελεί το τέταρτο μέλος της νέας γενιάς μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, μετά τα ID.Polo ID. GTI Concept και ID. EVERY1. Η παγκόσμια πρεμιέρα του ID. Polo έχει προγραμματιστεί για το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ θα ακολουθήσει και η έκδοση ID. Polo GTI. Το τελικό ID. CROSS θα παρουσιαστεί το καλοκαίρι του 2026, ενώ το 2027 θα ακολουθήσει η έκδοση παραγωγής του ID. EVERY1.

Τα τέσσερα μοντέλα εντάσσονται σε μια συντονισμένη καμπάνια του Brand Group Core (Volkswagen, Skoda, Volkswagen Commercial Vehicles κλπ.), με στόχο την προσφορά ελκυστικών και προσιτών ηλεκτρικών οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.