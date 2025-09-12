Νέες φθηνότερες τιμές για το Volkswagen Amarok

Η ενέργεια αφορά Ιδιώτες, Εταιρικούς και RAC πελάτες. Παράλληλα, στα Amarok Aventura και Amarok PanAmericana συνεχίζεται η προσφορά με δώρο το εργοστασιακό ηλεκτρικό Roll Cover, έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, για κάθε νέα παραγγελία έως τις 31 Οκτωβρίου 2025:

• Το Amarok Life προσφέρεται με έκπτωση 2.000 € (συμπερ. ΦΠΑ)

• Το Amarok Style προσφέρεται με έκπτωση 3.000 € (συμπερ. ΦΠΑ)

Με επαρκές απόθεμα άμεσα διαθέσιμων αυτοκινήτων, το Amarok αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ισορροπία ανάμεσα στη δύναμη, την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα. Το Amarok συνδυάζει τεχνολογία αιχμής, premium σχεδιασμό και κορυφαία άνεση, αποδεικνύοντας ότι ένα pick-up μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαλείο δουλειάς και σύμβολο lifestyle. Είτε σε απαιτητικές off-road διαδρομές είτε σε αστικό περιβάλλον, το Amarok ξεχωρίζει για την οδηγική του απόλαυση και την αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει.

Η γκάμα του πλέον εμπλουτίζεται με το νέο χρώμα Reed Green Μεταλλικό, που αντικαθιστά το Mid Blue μεταλλικό, προσφέροντας μια ακόμη πιο δυναμική και μοντέρνα εμφάνιση.