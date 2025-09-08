Volkswagen: Δισεκατομμύρια ζημιές από δασμούς – Πιέσεις σε Porsche και Audi

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, αποκάλυψε ότι οι δασμοί στις εισαγωγές αυτοκινήτων έχουν ήδη κοστίσει στον όμιλο δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρύνοντας κυρίως τα premium σήματα Porsche και Audi.

Όπως δήλωσε στο πρακτορείο Reuters, στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility), η εταιρεία βλέπει τα οικονομικά της αποτελέσματα να πιέζονται δραματικά, καθώς το 2023 καταγράφεται αύξηση εμπορικών φραγμών και επιβράδυνση στις βασικές αγορές της. Συγκεκριμένα, οι αμερικανικοί δασμοί που ανέρχονται σήμερα στο 27,5% πλήττουν δυσανάλογα τις μάρκες του ομίλου που δεν έχουν τοπική παραγωγή στις ΗΠΑ, όπως η Porsche και η Audi. Η μείωση των δασμών στο 15%, που αποτελεί πάγιο αίτημα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παραμένει σε εκκρεμότητα και η καθυστέρηση κοστίζει σε ανταγωνιστικότητα και έσοδα. «Μέχρι στιγμής, μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν επιβαρύνει τον ισολογισμό μας μόνο για φέτος», υπογράμμισε ο Μπλούμε.

Παράλληλα, οι πιέσεις εντείνονται και από την κινεζική αγορά, η οποία αποτελεί έναν από τους δύο μεγαλύτερους πυλώνες πωλήσεων για την Porsche. Η επιβράδυνση της ζήτησης στην Κίνα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ, έχουν φέρει την εταιρεία –όπως παραδέχεται ο ίδιος ο CEO– σε μια «θέση-σάντουιτς», με το brand να δέχεται πλήγματα και από τις δύο πλευρές.

Η Volkswagen, που έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις άνω των 180 δισ. ευρώ σε τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης για την επόμενη πενταετία, εξετάζει πλέον στρατηγικές κινήσεις που θα της επιτρέψουν να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η πιθανότητα δημιουργίας εργοστασίου Audi στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την τελική απόφαση να αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους. Ένα τέτοιο βήμα θα έδινε στην εταιρεία τη δυνατότητα να αποφύγει μέρος των εισαγωγικών επιβαρύνσεων, αλλά και να επωφεληθεί από τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρει η Ουάσινγκτον για πράσινες καινοτομίες και ηλεκτρικά οχήματα.

Η πίεση σε όλη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη Volkswagen. Ολόκληρος ο ευρωπαϊκός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον. Η BMW, για παράδειγμα, βασίζεται έντονα στις εξαγωγές πολυτελών SUV προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και, παρά το γεγονός ότι διαθέτει εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα –το μεγαλύτερο της εκτός Γερμανίας– εξακολουθεί να υφίσταται κόστος στις εισαγωγές επιμέρους μοντέλων και εξαρτημάτων.

Το 2022, η BMW είχε εξαγάγει πάνω από 170.000 οχήματα από τις ΗΠΑ, όμως η αβεβαιότητα γύρω από τους εμπορικούς κανόνες περιορίζει τις μελλοντικές επενδύσεις. Αντίστοιχα, η Mercedes-Benz βλέπει την κερδοφορία της να επηρεάζεται, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής της εξακολουθεί να βρίσκεται στη Γερμανία.

Παρότι η εταιρεία έχει αυξήσει την παραγωγή SUV στο εργοστάσιό της στην Αλαμπάμα, τα premium σεντάν και coupe που προέρχονται από την Ευρώπη συνεχίζουν να επιβαρύνονται από υψηλούς δασμούς. Στελέχη της Mercedes έχουν τονίσει ότι η αβεβαιότητα στο εμπόριο «παγώνει» στρατηγικές αποφάσεις και καθιστά πιο δύσκολη την επένδυση σε νέες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, προσπαθεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη στήριξης της εγχώριας βιομηχανίας και στην αποφυγή μιας κλιμάκωσης εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε αύξηση στους δασμούς μπορεί να προκαλέσει απώλειες δισεκατομμυρίων σε εξαγωγές και χιλιάδες θέσεις εργασίας σε μια βιομηχανία που απασχολεί άμεσα και έμμεσα πάνω από 13 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Η επόμενη μέρα

Η κατάσταση που αντιμετωπίζει η Volkswagen είναι ενδεικτική των προκλήσεων που συναντούν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες σε μια εποχή έντονου γεωοικονομικού ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Ουάσινγκτον, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κινηθούν οι γερμανικοί κολοσσοί της αυτοκίνησης και ποιοι θα καταφέρουν να παραμείνουν πρωταγωνιστές στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.