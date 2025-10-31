Απομονωμένη ξανά η Κύθνος: Σταμάτησαν τα δρομολόγια από Πειραιά

Σε αναβρασμό είναι οι κάτοικοι στην Κύθνο, που βρίσκεται και πάλι σε ακτοπλοϊκή απομόνωση. Στο νησί που έχει 1.500 μόνιμους κατοίκους και 220 μαθητές, κόπηκε η σύνδεση από το λιμάνι του Πειραιά.

Οι επιβάτες όπως επισημαίνει στο Mega, η Αγγελική Κουτούλια, αντιδήμαρχος Οικονομικών της Κύθνου, μπορούν να επιβιβαστούν μόνο από το λιμάνι του Λαυρίου, που τα δρομολόγια είναι αραιά και τα καράβια πολλές φορές δεν ταξιδεύουν διότι είναι μικρότερα σε μέγεθος και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες.



Υπενθυμίζεται ότι πριν από τον Νοέμβριο του 2024 που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χειμερινό δρομολόγιο, το Πειραιάς - Κύθνος καλυπτόταν από τη γραμμή Κύθνος - Σέριφος - Μήλος - Κίμωλος. Η κ. Κουτούλια αναφέρει πως η εταιρεία απαντά ότι το εν λόγω δρομολόγιο είναι «ασύμφορο».



Η αντιδήμαρχος σημειώνει επίσης ότι το νησί δεν έχει ιατρικό προσωπικό παρά μόνο δύο αγροτικούς γιατρούς ενώ αντιμετωπίζει ελλείψεις και στα σχολεία.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου της Κύθνου, Δημήτρης Ραλλιάς, επισημαίνει ότι δεν υπάρχει γραμμή ΚΤΕΛ Αττικής ούτε express δρομολόγιο από το Λαύριο για την Αθήνα, με τους κατοίκους του νησιού που πρέπει να μεταβούν στην πρωτεύουσα να πληρώνουν 70 ευρώ στο ταξί (σύνολο 140 ευρώ μαζί με την επιστροφή).



Παράλληλα, τονίζει ότι τα δρομολόγια προς το Λαύριο από την Κύθνο, είναι μόλις δύο την εβδομάδα.