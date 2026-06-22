Απόψε (και σε ώρα χωρίς Μουντιάλ) το... debate Άδωνι - Κασσελάκη

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Έξυπνο, από μία άποψη.

Υπό την έννοια ότι το debate Άδωνι και Κασσελάκη για τη δημόσια υγεία θα γίνει απόψε στις 22.15.

Ημέρα που δεν έχει αγώνα εκείνη την ώρα. Η Αργεντινή είναι νωρίτερα 20.00 και η Γαλλία αγωνίζεται στις 24.00. Οπότε εκεί μεταξύ των δυο αγώνων μπορείτε να μπείτε να δείτε τη συζήτηση τους για την υγεία στα κανάλια του κ. Κασσελάκη στα social media.

«Η απόφαση του Προέδρου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ Στέφανου Κασσελάκη,

να καλέσει τον Υπουργό Υγείας κο Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή του,

δεν αποτελεί βήμα ανοχής ή νομιμοποίησης, αλλά ένα πεδίο αδιαμεσολάβητηςαναμέτρησης, σε δημόσιο δημοκρατικό διάλογο, face to face με τους πολίτες.

Σε μια εποχή όπου η κοινωνία δοκιμάζεται, επιλέγουμε να αναδεικνύουμε και να προωθούμε λύσεις στα προβλήματα για να βελτιωθεί η ζωή όλων μας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος του κ. Κασσελάκη.



