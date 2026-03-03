Απόψε ο ουρανός βάφεται κόκκινος: Πού θα δούμε το «ματωμένο φεγγάρι» της πανσελήνου Μαρτίου

Το φαινόμενο, γνωστό ως «ματωμένο φεγγάρι», σχηματίζεται, όταν η Γη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχνοντας τη σκιά της πάνω στην επιφάνειά της και δίνοντάς της κόκκινη απόχρωση, σύμφωνα με τη NASA.

Η τελευταία από τρεις διαδοχικές ολικές εκλείψεις Σελήνης

Οι δύο προηγούμενες ολικές εκλείψεις σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2025. Η επόμενη ολική έκλειψη δεν θα συμβεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Πανσέληνος Μαρτίου: Πότε θα κορυφωθεί

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου μεταξύ 3:44 και 9:22 π.μ. EST (08:44-14:22 GMT), αντίστοιχα 10:44 π.μ. και 16:22 ώρα Ελλάδας.

Η φάση ολότητας, κατά την οποία το φεγγάρι «θα καθίσει» στη βαθύτερη περιοχή της σκιάς της Γης και θα αποκτήσει το κόκκινο χρώμα, θα συμβεί μεταξύ 6:04 και 7:02 π.μ. EST (11:04-12:02 GMT), αντίστοιχα 13:04 και 14:02 ώρα Ελλάδας, με διάρκεια 58 λεπτά.

Πού θα είναι ορατή

Η ολική έκλειψη Σελήνης θα είναι καλύτερα ορατή στη δυτική Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Η ορατότητα εξαρτάται σημαντικά από τον τοπικό καιρό, ωστόσο το βορειοδυτικό Μεξικό, οι νοτιοδυτικές ΗΠΑ και η ενδοχώρα της Αυστραλίας προσφέρουν ήδη αυξημένες πιθανότητες για καθαρό ουρανό και εύκολη παρατήρηση.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης έχει ελαφρώς μια κλίση, οι περισσότερες πανσέληνοι δεν ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τη Γη και τον Ήλιο.

Όταν όμως αυτό συμβαίνει, το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή έκλειψη «Ματωμένης Σελήνης», ένα φαινόμενο που συναρπάζει τους παρατηρητές του ουρανού εδώ και αιώνες.

Χρώμα της σελήνης

Το κόκκινο χρώμα οφείλεται στο ότι η ατμόσφαιρα της Γης φιλτράρει το φως του Ήλιου, επιτρέποντας μόνο τα μήκη κύματος του κόκκινου χρώματος να φτάσουν στη Σελήνη.