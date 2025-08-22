Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ - Απογοήτευση στην οικογένεια

Δεν έγινε δεκτό τελικά το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης μαζί με τον αδελφό του Λάιλ, για τη δολοφονία των γονιών τους το 1989.



Μάλιστα, η νομική ομάδα του Έρικ Μενέντεζ δεν μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονισμού και Αποκατάστασης της Καλιφόρνια.



Η επιτροπή έλαβε υπόψη τις παραβιάσεις των κανόνων της φυλακής κατά τη διάρκεια της κράτησής του, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ότι συνεργαζόταν με συμμορία της φυλακής, αγόραζε ναρκωτικά, χρησιμοποιούσε κινητά τηλέφωνα και βοηθούσε σε μια φορολογική απάτη, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την υπόθεση. Τον Φεβρουάριο, ζήτησε από την επιτροπή αναστολών να διενεργήσει «ολοκληρωμένη αξιολόγηση κινδύνου» σχετικά με το αν οι αδελφοί θα αποτελούσαν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια σε περίπτωση αποφυλάκισης.

Η οικογένεια Μενέντεζ στήριξε σε μεγάλο βαθμό τους αδελφούς, υποστηρίζοντας ότι διέπραξαν τους φόνους του Χοσέ και της Κίτι Μενέντεζ με κυνηγετικό όπλο σε αυτοάμυνα, αφού υπέστησαν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους. Ωστόσο, οι εισαγγελείς υποστήριξαν κατά τη διάρκεια της δίκης ότι οι αδελφοί σκότωσαν τους γονείς τους για οικονομικό όφελος, επικαλούμενοι τις πολυτελείς δαπάνες που πραγματοποίησαν στη συνέχεια.



Οι δικηγόροι των αδελφών δήλωσαν ότι υπάρχουν νέα στοιχεία που στηρίζουν την υπεράσπισή τους, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής που έγραψε ο Έρικ Μενέντεζ μήνες πριν από τους φόνους, στην οποία περιγράφει λεπτομερώς την υποτιθέμενη κακοποίηση από τον πατέρα του.



Σε δήλωση της οικογένειας που κοινοποιήθηκε μέσω των δικηγόρων των αδελφών, η απόφαση της επιτροπής αποφυλάκισης χαρακτηρίστηκε απογοητευτική. «Η πίστη μας στον Έρικ παραμένει ακλόνητη και γνωρίζουμε ότι θα δεχτεί την πρόταση της επιτροπής», ανέφερε η δήλωση, την ώρα που, όπως λένε, παραμένουν αισιόδοξοι για την ακρόαση του Λάιλ.

Σε δήλωση που εξέδωσε η Εισαγγελία της Κομητείας του Λος Άντζελες εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση της επιτροπής να μην χορηγήσει αποφυλάκιση στον Έρικ Μενέντεζ. «Η απόφαση αυτή αποδίδει δικαιοσύνη στον Χοσέ και την Κίτι Μενέντεζ, τα θύματα των βίαιων δολοφονιών που διέπραξαν οι γιοι τους στις 20 Αυγούστου 1989», ανέφερε.