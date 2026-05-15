Αποστόλης Τότσικας: «Δυσκολευτήκαμε στην αρχή με τα δίδυμα - Χάνεις το μυαλό σου»

Ο Αποστόλης Τότσικας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τη δυσκολία που είχε εκείνος και η σύζυγός του, Ρούλα Ρέβη, όταν ήρθαν στον κόσμο τα διδυμάκια τους. «Ο γιος μου και η κόρη μου είναι σχεδόν 11 χρόνων. Η ζωή είναι τέλεια. Στην αρχή ήταν δύσκολα επειδή ήταν και τα δύο μαζί. Τότε εγώ πηγαινοερχόμουν στην Κύπρο, γιατί έπαιζα στο Μπρούσκο οπότε τα περισσότερα έπεσαν πάνω στη Ρούλα.

Προσπαθώ να είμαι full time μπαμπάς όσο μπορώ. Στην αρχή όταν γίνεσαι γονιός αγχώνεσαι με τα πάντα. Μετά βρίσκεις τα πατήματά σου. Πω πω δίνω και συμβουλές».

«Το σημαντικό είναι να ξέρεις γιατί κλαίνε»

«Όταν έρχονται παιδιά στη ζωή σου γίνεσαι και πιο υπεύθυνος, είσαι πιο alert, είσαι λίγο πιο σε εγρήγορση, ο προστάτης, ο μπαμπάς, ο φίλος, είναι όλο αυτό το πακέτο που προσπαθείς κάθε μέρα και παλεύεις να πετύχεις. Η πιο δύσκολη περίοδος με τα παιδιά ήταν το αρχικό κομμάτι, που δεν είχες πολύ ύπνο, όπου νιώθεις ότι χάνεις το μυαλό σου. Το σημαντικό είναι να αρχίσουν να μιλάνε, να ξέρεις γιατί κλαίνε».