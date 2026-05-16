Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος: «Δεν έχουν χιούμορ όλοι οι πολιτικοί, κάποιοι αγγίζουν τη γελοιότητα»

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη γνωριμία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου, αλλά και για την επιθεώρηση που στην ουσία είναι πολιτικό θέατρο! «Είχα πάει να δω τη Ρένα Βλαχοπούλου που έπαιζε σε μία επιθεώρηση στο Rex. Πιάσαμε λίγο κουβέντα και μία από τις ερωτήσεις που της έκανα είναι εάν τα έργα που έπαιζε υπάρχουν τυπωμένα. Και μου λέει: δεν έχω διαβάσει ποτέ θεατρικό έργο. Μου δίνανε το θέμα και από εκεί και πέρα εγώ αυτοσχεδίαζα».

«Η επιθεώρηση δεν είναι ελληνικό είδος»

«Στο εξωτερικό η επιθεώρηση είναι διαφορετική. Στην Ελλάδα νομίζουμε πως είναι ένα ελληνικό είδος που το έκαναν Έλληνες και όχι άλλοι θεατρικοί. Δεν ισχύει αυτό. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν το θέατρο και ήθελαν να κάνουν κάτι γι’ αυτό. Ταξίδευαν λοιπόν και έβλεπαν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μιούζικαλ, ή μουσικό θέατρο. Αυτό ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν. Η επιθεώρηση είναι πολιτικό θέατρο, είναι σάτιρα στους κυβερνώντες και στην εξουσία».

«Δεν έχει όλος ο λαός χιούμορ»

«Δεν έχουν χιούμορ όλοι οι πολιτικοί, πιο πολύ κάποιοι αγγίζουν τη γελοιότητα. Και αυτό είναι υλικό για την επιθεώρηση. Δεν θέλω να πω ονόματα, τα ξέρετε όλοι και τα ξέρουμε όλοι. Προκειμένου να μιλήσουν, φεύγουνε πολλές… Έχω κάνει μερικές κωμωδίες, έχω κάνει και στην Επίδαυρο τρεις φορές Αριστοφάνη. Τα αγαπάω το χιούμορ. Μ’ αρέσει το χιούμορ, κάνω χιούμορ, είμαι πειραχτήρι. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλοι οι Έλληνες ή όλοι οι Άγγλοι ή όλος ο λαός μιας άλλης χώρας, έχει χιούμορ. Γιατί υπάρχουν και πολλά βάσανα που σε κάνουν να θέλεις να κλείνεσαι στον εαυτό σου και όχι να ανοίγεσαι».