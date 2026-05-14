Πωλίνα: «Προστυχιά που πήραν πλάνα του Μαρίνου, υποτίθεται με την έγκρισή του, δεν είχε καμία επαφή»

Η Πωλίνα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην απώλεια του καλού της φίλου, Γιώργου Μαρίνου, αλλά και στα τελευταία πλάνα του που είδαμε σε τηλεοπτική εκπομπή, δίχως εκείνος ουσιαστικά να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του να τραβηχτούν!

«Τα τελευταία χρόνια ο Γιώργος είχε απομακρυνθεί και αυτό πιστεύω ότι έπρεπε να το σεβαστούν. Θεώρησα ότι αυτή η ησυχία, που ήθελε, ήταν η μεγάλη του επιθυμία, όταν δηλαδή άρχισε να καταλαβαίνει ότι είχε χάσει πλέον την επαφή με το περιβάλλον, με τους δικούς του ανθρώπους.

Σεβάστηκα αυτό που ήθελε, που ήταν μόνος του σε έναν δικό του κόσμο. Γι’ αυτό θεώρησα μεγάλη προστυχιά μια εκπομπή που πήγαν, υποτίθεται με τη δική του έγκριση, να του πάρουν πλάνα ενώ ο άνθρωπος δεν είχε καμία επαφή. Θέλω να θυμάμαι όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί μέσα στη Μέδουσα. Δεν ξαναγίνεται αυτό».