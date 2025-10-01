Aprilia SR GT Replica 2025 στα χρώματα των RS-GP 2025

H πιο σπορ έκδοση του “Urban Adventure” Scooter της Aprilia, ντύνεται με τα χρώματα των RS-GP 2025, που αγωνίζονται στο Moto GP με τον παγκόσμιο πρωταθλητή Jorge Martin και τον Marco Bezzecchi. Τολμηρή σχεδίαση, ελαστικά με σπορ πέλμα και αισθητική εμπνευσμένη από το αγωνιστικό τμήμα του Noale, όλα σχεδιασμένα για να ενισχύουν την αγωνιστική ψυχή που κρύβει κάθε Aprilia. Ευέλικτο, και διασκεδαστικό, το SR GT Replica είναι εφοδιασμένο με τους σύγχρονους 4-βαλβιδους υδρόψυκτους κινητήρες 125 και 200 euro 5+.

Το Aprilia SR GT “urban adventure” σκουτερ, παρουσιάζεται σε μία νέα σπορ έκδοση Replica 2025, εμπνευσμένη από τις Aprilia RS-GP που οδηγούν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP οι Jorge Martin και Marco Bezzecchi. Μια μοναδική εμφάνιση που αναδεικνύει τις σπορ γραμμές του Aprilia SR GT, για να ξεχωρίζει κάθε στιγμή χάρη στο αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτηρίζει κάθε μοτοσυκλέτα Aprilia. Ο ματ μαύρος χρωματισμός του Aprilia SR GT Replica ενισχύεται από τα ίδια κόκκινα και μοβ γραφικά που χαρακτηρίζουν τα φέρινγκ της Aprilia RS-GP της επίσημης ομάδας Aprilia Racing, και από το εμβληματικό μεγάλο λογότυπο της Aprilia που εκτείνεται διαγώνια κατά μήκος των πλευρών και του κεντρικού τούνελ, καταλήγοντας στο μπροστινό μέρος του μαρσπιέ. Το τελευταίο, καθώς και η λαβή του συνεπιβάτη, έχουν επίσης ματ μαύρο φινίρισμα.

Ακριβώς όπως οι μοτοσυκλέτες MotoGP που δημιουργούνται από το αγωνιστικό τμήμα του Noale, οι ζάντες είναι βαμμένες μαύρες, με κόκκινες λεπτομέρειες που δημιουργούν αντίθεση στο κανάλι του μπροστινού τροχού. Με την πρώτη ματιά, ξεχωρίζουν τα εμπρός και πίσω δισκόφρενα με προφίλ μαργαρίτας. Αντανακλώντας το αγωνιστικό πνεύμα της μοτοσυκλέτας, το πακέτο εξοπλισμού περιλαμβάνει επίσης ελαστικά με σπορ πέλμα δρόμου αντί για τα ελαφρώς τρακτερωτά ελαστικά “all terrain” που χαρακτηρίζουν τις άλλες εκδόσεις, Aprilia SR GT και SR GT Sport.

Τα λογότυπα των χορηγών της ομάδας Aprilia Racing προσδίδουν στο Aprilia SR GT Replica 2025 την εντυπωσιακή εμφάνιση των μοτοσυκλέτών RS-GP που αγωνίζονται σε πίστες σε όλο τον κόσμο, ενώ παρέχονται επίσης οι αριθμοί αγώνων των δύο επίσημων αναβατών, του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Jorge Martin και του Marco Bezzecchi. Μία ακόμα αισθητική πινελιά που εκφράζει τη στενή σχέση μεταξύ του SR GT Replica και του κόσμου του MotoGP. Το νέο Aprilia SR GT Replica 2025 διατίθεται από το δίκτυο της Aprilia στις εκδόσεις 125 και 200 στην τιμή των 3.549 € και 3.749 € αντίστοιχα, με 4 χρόνια εγγύηση.

Το Aprilia SR GT είναι το πρώτο “urban adventure” σκούτερ της Aprilia, σχεδιασμένο για να ανακαλύψει ξανά τη χαρά της καθημερινής οδήγησης στην πόλη, αλλά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε λιγότερο διαδεδομένους δρόμους, χάρη στο περιεχόμενό του που το καθιστά ιδανικό σύντροφο για κάθε περίσταση. Στο Aprilia SR GT, η ενεργή θέση οδήγησης και το φαρδύ γυμνό τιμόνι σε στυλ μοτοσuκλέτας παρέχουν καλύτερο έλεγχο, ενώ η ανάρτηση μεγάλης διαδρομής και το μεγαλύτερο ύψος από το έδαφος επιτρέπουν την εύκολη υπερνίκηση οποιουδήποτε εμποδίου στην οδήγηση στην πόλη. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, τα φαρδιά ελαστικά επιτρέπουν την περιπέτεια σε κάθε είδους οδόστρωμα, από άσφαλτο μέχρι πλακόστρωτα και χωματόδρομους.

To Aprilia SR GT βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του όσον αφορά την ισχύ και την απόδοση του κινητήρα, χάρη σε δύο υπερσύγχρονους κινητήρες Euro 5+ υγρόψυκτους, με ηλεκτρονικό ψεκασμό και τετραβάλβιδο χρονισμό από την οικογένεια i-get. Μαζί με τον μονοκύλινδρο i-get 125 cc, με μέγιστη ισχύ 11 kW στις 8.900 σ.α.λ. και ροπή έως και 12 Nm στις 6.750 σ.α.λ., το Aprilia SR GT 200 τροφοδοτείται από τον μονοκύλινδρο κινητήρα 174 cc που διαθέτει ισχύ 13 kW στις 8.650 σ.α.λ. και ροπή 16,5 Nm στις 7.000 σ.α.λ. Απόλυτες τιμές αναφοράς, που εγγυώνται ελαστικότητα, ζωηρή επιτάχυνση και ομαλότητα οδήγησης σε όλες τις συνθήκες, με πραγματικά μειωμένη κατανάλωση.